Норвежцы не обращались в IBU

Глава Федерации биатлона Норвегии Эрленд Слоквик исключил, что спортсмены этой страны могли написать письмо в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой перенести из России заключительный этап Кубка мира. По его словам, подобное обращение IBU получил еще в 2016 году.

– Я не думаю, что кто-нибудь из норвежских биатлонистов мог отправить такое письмо, – приводит NRK слова Слоквика. – Мы призывали к отмене соревнований на территории России в декабре 2016 года. Между прочим, то обращение подписал Оле Эйнар Бьорндален. Минувшей зимой мы работали с другими странами, чтобы составить совместное письмо, но многие сказали, что это лишнее.

– Почему ни один норвежец не участвовал в написании писем?

– Они не хотят смешивать политику и спорт. Поэтому они не бойкотировали этап в Тюмени.