Николай Круглов: "У Шипулина есть психологические сложности, отголоски разговоров о дуэли с Фуркадом"

Призер олимпийских игр Николай Круглов в интервью "СЭ" отметил, что российский биатлонист Антон Шипулин сейчас находится не в оптимальной форме. Он также добавил, что спортсмену стоит с холодной головой подходить к стартам.

Напомним, что в этом сезоне Шипулин принес сборной России единственную медаль на этапах Кубка мира – он взял бронзу в гонке преследования в Анси.

– Если говорить о Шипулине – в чем видятся его главные трудности?

– Мне кажется, здесь не одна проблема. Антон проделал большую работу в предсезонный период. Возможно, не до конца ее переварил – нет легкости в движениях, а значит, организм загружен, – сказал Круглов. – Есть и психологические сложности, отголоски разговоров о дуэли с Фуркадом, к примеру. Антон однозначно лидер нашей команды, он способен подниматься на пьедестал во многих гонках, надо просто с холодной головой подходить к стартам и делать то, что умеешь. Не стоит ставить перед собой завышенных целей, и постепенно все нормализуется. (Елена СОБОЛЬ)

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