20:49 8 января | Биатлон

Николай Круглов: "У Кузьминой есть свобода в действиях и мыслях, которой не хватает российским спортсменам"


Призер олимпийских игр Николай Круглов в интервью "СЭ" отметил, что у Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию, есть свобода в действиях и мыслях, поэтому у нее получается добиваться результатов. Он также добавил, что в других странах проще отношение в спорту.

Напомним, россияне взяли одну медаль в 26 гонках текущего сезона. На счету Кузьминой, которая раньше выступала за Россию, 4 золотые медали и 2 серебряные.

– Сестра Антона Шипулина, Анастасия Кузьмина, напротив – выделяется на фоне других спортсменок в этом году. В чем, как считаете, причина успеха?

– Эта ситуация свойственна для многих ребят, кто стал выступать за другие страны, – сказал Круглов. – Связываю это в первую очередь с тем, что исчезает груз психологической ответственности за каждую гонку, что ты "должен" тренеру, болельщикам, стране... Это давление не способствует повышению результата, я это знаю по себе. В других странах отношение к спорту гораздо проще: есть результат – отлично, нет – ну, ничего страшного, работай.

Настя дважды была в декрете. Возвращаясь, смогла завоевать золотые медали двух Олимпиад, а сегодня надела желтую майку лидера общего зачета. Этой свободы в действиях и мыслях, которые есть у Насти, не хватает нашим биатлонистам. Когда так много сильных соперников, на первый план выходят мелочи, которые не видны на первый взгляд. У меня складывается впечатление, что Настя получает кайф от того, что делает, вне зависимости получается у нее или нет. И от этого еще более ценна ситуация, когда появляется результат. Здесь как раз комплекс факторов, которые дают положительный результат.

– Здесь справедливо отметить и наших "русских корейцев" – Лапшина, Фролину...

– Да, и выступающую за Белоруссию Дарью Домрачеву. Абсолютно аналогичные ситуации. Они лишь подтверждают, что отсутствие давления положительно сказывается на результате. (Елена СОБОЛЬ)

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