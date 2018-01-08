Николай Круглов: "Сейчас в биатлоне практически невозможно рассчитывать на попадание в десятку с промахами и неидеальной формой"

Призер олимпийских игр Николай Круглов в интервью "СЭ" отметил, что российские биатлонисты в этом сезоне показывают результаты хуже, чем ожидалось. Он также добавил, что спортсменам и тренерам нужно остыть и с холодной головой проанализировать ситуацию.

Напомним, что россияне в этом сезоне взяли одну медаль в 26 гонках этапов Кубка мира.

– В начале сезона вы призывали болельщиков отказаться от завышенных ожиданий. Предвидели, что результата не будет?

– На самом деле не считаю, что нет результата. Что нет медалей – это факт, и если сравнивать с предыдущими сезонами, мы вынуждены признать, что результат хуже, чем ожидалось, – сказал Круглов. – Вместе с тем не могу не отметить возросшую конкуренцию в мировом биатлоне. Если раньше с промахами и неидеальной формой можно было рассчитывать на попадание в десятку, то сегодня это практически невозможно. Не берем в расчет лидеров, к которым можно причислить Фуркада и Бе, а остальные практически не имеют права на ошибку и только в случае идеальных условий могут позволить себе рассчитывать на высокий результат.

По ходу сезона мы видели, что наши ребята конкурентоспособны, но не было этого идеального совпадения всех компонентов, поэтому и не было результата. В Оберхофе, честно говоря, не могу понять, что происходит, надо разобраться, как спортсмены провели новогоднюю паузу, какую работу проделали. Мне показалось, что загрузка, на которой команда подошла к сезону, пока еще не нивелирована. Ребятам надо разбегаться, в отдельных гонках у наших лидеров есть скорость, но она не стабильна. Все эти причины пока не позволяют увидеть нам яркие выступления наших биатлонистов.

– Мы можем продолжать верить, что в Пхенчхане у нас будут олимпийские медали?

– Ну а что нам еще остается? Конечно, мы можем и должны верить, что будут хорошие результаты. И не только на Играх, но и на предстоящих этапах Кубка мира. Мне видится, что надо немного остыть, с холодной головой проанализировать, что не так, посмотреть, где есть резерв, попытаться переварить объем, а главное – отбросить груз завышенных ожиданий. Просто работать, стараясь выдать свой максимум. Конкуренция очень высокая, нет ничего страшного в местах вне первой десятки – это тоже нормально. (Елена СОБОЛЬ)

Следующий этап Кубка мира пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января.

Полностью интервью Николая Круглова