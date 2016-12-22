Николай Круглов: "Одна из проблем российского спорта в том, что мы видим только врагов вокруг"

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов выразил надежду на то, что российский биатлон избежит суровых санкций. При этом он отметил, что такая реакция международного сообщества в отношении российского спорта не могла возникнуть на пустом месте. Напомним, сегодня в Мюнхене пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов, где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Сейчас очень сложно предполагать, что произойдет, – приводит "Спорт FM" слова Круглова. – Вероятность применения санкций к нашим биатлонистам существует. Я хочу надеяться, что никаких радикальных действий в наш адрес предпринято не будет. Но сейчас все зависит от того, какое решение вынесет комиссия IBU, как проголосуют члены исполкома. Во всяком случае, ждать нам осталось недолго.

Как мне кажется, одна из наших проблем состоит в том, что мы видим только врагов вокруг себя. Мы считаем, что против нас заговор. Но дыма без огня не бывает. Наверняка существуют какие-то факты, из-за которых все мировое сообщество так взбудоражилось. Мне сложно делать какие-то выводы, так как я не владею той информацией, которая была направлена в IBU.

Поэтому я могу ориентироваться лишь на информацию из открытых источников. Но даже этого вполне достаточно для того, чтобы задать себе вопрос: "А что же было на самом деле не так? Что мы будем делать? И готовы ли мы идти навстречу мировому сообществу?"