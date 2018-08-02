Николай Большаков: "Перешедшие в сборную Украины биатлонистки поступили непорядочно"

Старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков считает, что биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко поступили непорядочно, решив перейти в сборную Украины. По его мнению, это следовало обсудить предварительно с российской стороной.

– Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали, – цитирует ТАСС Большакова. – Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать.

Можно же было найти цивилизованное решение, тем более что место в команде у них было. Вся эта ситуация для меня стала неожиданностью.

Он отметил, что был в курсе, что месяц назад спортсменки под руководством своего тренера Ильи Лопухова пробовали оформить переход в сборную Белоруссии, где работает его отец – бывший тренер сборной России Николай Лопухов.

– Но президент их федерации, насколько я знаю, связавшись с нашим, не получил добро. Им предстоял карантин, и те отказались. Тогда они поехали дальше. Не знаю, как будет складываться ситуация дальше, какое решение примет Международный союз биатлонистов, – отметил Большаков.