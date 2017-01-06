11:31 | БИАТЛОН

Николь Реш: "Не хочу обвинять российских спортсменов, не имея доказательств"

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Генеральный секретарь IBU Николь Реш заявила о возможных последствиях для сборной России в связи с допинговым скандалом. Она отметила, что пока рано называть конкретные имена, не имея доказательств. Напомним, что 9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в который упомянуты 29 российских биатлонистов.

– Последствия для сборной России не исключаются в будущем, – приводит zeit.de слова Реш. – Это зависит от того, что мы обнаружим. Не хочу говорить о конкретных именах, потому что нам нужны доказательства. Называть имена было бы безответственно и непрофессионально.

Пы провели конструктивный разговор с биатлонистами на встрече в Оберхофе. Я рассказала спортсменам о текущей ситуации и направлении, в котором мы движемся. Важно, что мы поговорили друг с другом, а не друг о друге.

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в антидопинговых нарушениях, отстраним их незамедлительно"

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