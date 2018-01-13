Немки выиграли эстафету в Рупольдинге, Италия - вторая, сборная России стала седьмой

Сборная Германии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, второй к финишу пришла команда Италии. Бронзу завоевала команда Швеции. Сборная России, в составе которой принимали участие Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт, пришла к финишу седьмой.
Россиянки проиграли лидерам 1:20.8 и допустили семь промахов.
Кубок мира
Рупольдинг (Германия)
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Германия (Пройсс (0 промахов на первом рубеже + 0 промахов на втором рубеже), Херманн (0+2), Ф. Хильдебранд (3+1), Дальмайер (1+2)) – 1:08.47,0 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
2. Италия (Виттоцци (0+0), Вирер (0+0), Гонтьер (1+2), Санфилиппо (0+0)) – отставание 2,9 (0 + 3)
3. Швеция (Перссон (0+1), Брорссон (0+1), Магнуссон (0+1), Эберг (1+1)) – 17,2 (0 + 5)
4. Норвегия (Солемдаль (0+1), Т. Экхофф (1+1), Таннреволь (1+1), Ольсбу (2+2)) – 23,1 (0 + 9)
5. Польша (М. Хойниш (0+0), Гвиздон (2+0), Гузик (2+1), Новаковска (0+0)) – 24,5 (0 + 5)
6. Чехия (Ислова (1+2), М. Давидова (1+0), Пускарчикова (1+1), Виткова (1+0)) – 1.04,0 (0 + 7)
7. РОССИЯ (КАЙШЕВА (0+0), ВИРОЛАЙНЕН (1+3), УСЛУГИНА (1+1), ЮРЛОВА-ПЕРХТ (0+1)) (Россия) – 1.20,8 (0 + 7)
- Екатерина Юрлова
- Ульяна Кайшева
- Сборная России (биатлон)
- Дарья Виролайнен
- Сборная Германии (биатлон)
- Ирина Услугина
- Сборная Швеции (биатлон)
- Сборная Италии (биатлон)
ЮКИ
анфиска свою Бездарную дочку Навечно в сбродной прописала?!достала уже семейка!после сегодняшней гонки лишний раз убедился:тёток на ОИ-18 только Самоходом!
20:48 13 января
FINIX
То чувство, когда кажется, что почти все комментарии написал чмока под разными никами.
19:13 13 января
Алексей Д.
rusfed 2.0---Бгг. И сюда проклятый свои ручонки засунул?)) Ну нигде от негодяя не скрыться. Ну и назначал бы себе президентов во всем мире спокойно, так нет, решил биатлон в стране испортить(( И это, просто интересно, а своей головой думать пробовал? Или достаточно того, чтобы любой бездарь сделал умный вид, рассказал про динозавров, которые им (гениям) все никак работать не давали и все сразу встаёт на свои места. Дальше голова не нужна? А если Коновалов через пару лет расскажет, как ему динозавры мешали и как он чисто случайно заметил, что биатлон-то изменился со времён ЧМ в Паклюке, Коновалова нужно будет тут же вернуть в сборную? Станет ли он сразу же прогрессивным? Или для этого нужно полностью повторить путь прогрессивного гения, сначала стать жертвой динозавров, потом получить в пятак в аэропорту, стать депутатом от ЕР, протереть задницу в кресле регионального министра спорта, потом случайно посмотреть кадры 20 летней давности, понять, что бегают сейчас по-другому, ну и дать таки интервью с умным видом, рассказав там про тех самых динозавров, если бы не которые, то они с Королькевичем (у которого само собой реальные многолетние наработки) бы всех победили. Так?
18:42 13 января
slovogospoda
Судя по нынешнему состоянию у Украинской сборной типичный синдром маленькой биатлонной державы..В которой требуется Либо выигрывать первые старты в году...которые как правило редко кто начинает сразу с полной силы...Либо их хватает на максимум две гонки в неделю...Так или иначе если они еще умудрятся провалить и завтрашний масс-старт. То здесь уже судя по-всему это может превратится в правило..
18:41 13 января
Новоуепинни
Максималист, специально для тебя биатлон надо не на Матч-ТВ показывать, а на Рен-ТВ, бгг. Пусть там такой Прокопенко тебе комментирует, пихлерские заговоры разоблачает, бгг. И обязательно когда смотреть будешь - голову фольгой обмотай, так инфа лучше мозгом усваивается, будешь на одной радиоволне с комментатором, бгг
18:35 13 января
maksimalist
Не реагируйте на свидомых троллей. Только энергию тратите.
18:28 13 января
Новоуепинни
Алеша, меня как-то мало интересует, какой там форс-мажор у Украины )) Не знаю. Зато мне сейчас по телевизору сказали, что Украина выиграла в эстафете Олимпиаду в Сочи и на КМ часто в призах, а твои великие спортсменки - даже не помню, на каких они местах, я после 20-х чисел не запоминаю, бгг. Помню только, 8 человек на допинге за последнее время завалили ))
18:28 13 января
maksimalist
Пихлер "слил" российский женский биатлон. Он сделал ставку на "пенсионерку" Зайцеву, варительницу борщей Шумилову, допингисток Старых и Глазырину. Не смог добиться взятия в команду Кайшевой. Передал эстафету своему протеже Касперу, который продолжил в том же духе и подложил "троянского коня" в виде согласованного с ним на этот сезон состава Коновалу. Главный вопрос: если Пихлер владеет немецкими методиками подготовки, то почему немецкие девушки с 2013 года поднялись, а наша опустились? Кто не помнит, посмотрите статистику, на момент прихода Пихлера в Россию в немецкой команде были ничего не показывающие юниорки, а у нас лидеры кубка мира. Как ему это удалось сделать незаметно для непрофессионалов и даже профессионалов, это другой вопрос. Каждый останется при своем мнении. Пихлер "слил"!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:27 13 января
Новоуепинни
Спасибо за блестящий экспертный доклад по первому этапу. Великолепный анализ, бгг. Действительно слово господа и откровение. Вам стоит брошюру просветительскую написать, а то народ-то не знает ничего, бгг
18:22 13 января
slovogospoda
Новоуепинни Так-то если бы все крутые у всех на первом этапе бежали, финишеркой была бы Яна Романова, бгг. Типа знаменитым своим финишным спуртом всех разметать, отыграть минуту отставания, бгг/..На первом этапе всегда бегут либо вторые номера, либо стрелки. А также все лидеры мелких команд..Именно поэтому первый этап никогда толком ничего не определяет...Но делает значительно более простой жизнь у лидеров сборных..
18:19 13 января
tryam
Была бы Сливко были бы 3-4
18:17 13 января
Алексей Д.
Ипенья, че у них там за форс-мажор-то сегодня? Снег неожиданно оказался скользким? Форс-мажорно не выспались мож?
18:17 13 января
Новоуепинни
Так-то если бы все крутые у всех на первом этапе бежали, финишеркой была бы Яна Романова, бгг. Типа знаменитым своим финишным спуртом всех разметать, отыграть минуту отставания, бгг
18:16 13 января
Пятачок
Лаурочка - супер! Справилась с более чем 20 секундным отставанием, конечно это сказалось на стрельбе. Но все равно включила форсаж на последнем отрезке и вывела Германию на 1-е место. Вот это борец! У нас понравилась Кайшева. Тетя Даша - не для эстафеты. Если идиоты-тренеры поставят ее на ОИ, пиши пропало. Тетя Катя быстрее уже не может. Услугина - ни рыба, ни мясо. Акимова зазвездилась и растолстела как купчиха. Личико похоже на блин с маслом.
18:14 13 января
Новоуепинни
И че тут про Кайшеву какую-то все пишут? Обычное фуфло, первый этап, где один отстой бежит - и то ниче особенного, даже отстала. Нормальные люди отрыв создают в такой тусовке, а эта как Романова )) А Виролайнен - это клиника. Чувиха всегда довольная собой, все ее устраивает - сама днище, но мама-то на зарплату в сборную все равно протащит )) Ужос. И это еще при том, что у Украины случился форс-мажор, у них такие срывы редко побывают ))
18:06 13 января
slovogospoda
Из плюсов - почти догнали украинок по эстафетам - 2 очка осталось Из минусов Теперь по эстафетам догнали и обогнали Шведки - на третьем месте И практически догнали Итальянки 6- место и всего одно очко до нас.
18:05 13 января
rusfed 2.0
Услугину и Кайшеву накатывать в сборной дальше - за них хотя бы болеется от души, Пихлера вернуть обратно в сборную, а Губерниева сослать в Германию: пару слов немецких уже нахватался - пусть теперь развалит немецкий биатлон. Вынужден был смотреть сегодня под его комментарии - блевотина
18:02 13 января
Новоуепинни
Биатлон: 8 заваленных на допинге за несколько лет, по численности практически весь основной состав сборной, две эстафеты, а болотный крутой тузик все чужие таблетки Дальмайер щитает, бгг. Вот ведь дипил, щас сюда еще придет, бгг
18:02 13 января
Алексей Д.
Для полурезервного состава нормуль. Жаль только итальянки со шведками больно высоко. Сдвинули таки нас с четвёртого места
18:01 13 января
Slim Taller
У шведок 5 доппатронов,у россиянок 7. А разница между ними больше минуты.
18:01 13 января
slovogospoda
Странник-777 Очередное подтверждение, что без допинга наши - в полной заднице. Повезло сегодня чуток со стрельбой, а так бы были во втором десятке./...Нет были бы на 8-м месте..т.к. Швейцарку стопроцентно бы обошли..
17:56 13 января
shpasic
Пихлер один допинг-тим вывел в медали, теперь другой пичкает пилюльками, бгг))
17:51 13 января
Странник-777
Очередное подтверждение, что без допинга наши - в полной заднице. Повезло сегодня чуток со стрельбой, а так бы были во втором десятке.
17:50 13 января
За Россию без допинга!
Подозреваю, что если бы не допинг, наши даже в десятку бы не попали... Грустно это все, что даже идя против совести ничего не завоевываем
17:49 13 января
NOVZODUM NAMREBUG
Кстати, наш/раш фуфлыжницам сегодня реально туго ДИОПТРЫ во все отверстия закрутили.... Черепашили по--взрослому!!!!
17:46 13 января
NF
Общий итог: за исключением Кайшевой (и то не всегда) больше выпускать и показывать некого. А от дочурки, Резцова, мы отстанем, пусть только не появляется больше...
17:44 13 января
NOVZODUM NAMREBUG
ПЕРВАЯ!!!!! БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО ДЕВЯТНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!!! А АНТИ---ЗОЛОТОМУ ПОЗОРУ!!!! ТРИДЦАТЬ ДВЕ ГОНКИ!!!!!
17:44 13 января
pahom-17
автор за Шведов?..а почему не первые?
17:43 13 января
Slim Taller
Шведки красавы! Очередной привет Пихлера российской биатлонной мафии.
17:43 13 января
Бней Иегуда
Германия - 5-я победа в сезоне!)) Умнички!)) Допинг-тим - 30 гонок без побед!))
17:43 13 января