17:57 | БИАТЛОН

Немки выиграли эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, россиянки - 10-е

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Женская сборная Германии одержала победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Второе место заняла сборная Украины, тройку призеров замкнули представительницы Франции.

Сборная России показала 10-й результат. Отметим, что Татьяна Акимова уходила на завершающий четвертый этап на четвертом месте, однако упала на первом круге и повредила винтовку, из-за чего ушла на штрафной круг на первом огневом рубеже.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Германия (Хинц (0 промахов +2), М. Хаммершмидт (1+3), Ф. Хильдебранд (0+0), Дальмайер (1+2)) - 1:11.16,6 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Украина (Варвинец (0+1), Джима (1+1), А. Меркушина (1+0), Пидгрушная (0+0)) - отставание 6,4 (0 + 4)

3. Франция (А. Шевалье (0+1), Эмонье (0+3), Бреза (3+0), Дорен-Абер (0+0)) - 8,1 (0 + 7)

4. Чехия (Ислова (0+0), Пускарчикова (1+1), Виткова (2+2), Коукалова (0+0)) - 14,0 (0 + 6)

5. Италия (Виттоцци (0+1), Санфилиппо (0+1), А. Рунггальдьер (2+1), Вирер (0+1)) - 36,5 (0 +6)

6. Швеция (Брорссон (0+2), Эберг (1+0), Нильссон (1+1), Магнуссон (0+2)) - 1.20,4 (0 + 7)...

10. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА (1+1), СЛЕПЦОВА (0+2), СТАРЫХ (0+0), АКИМОВА (4+1)) - 2.15,5 (1 + 8)

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 5993 (+420)

2 (2). Франция - 5740 (+360)

3 (3). Украина - 5035 (+390)

4 (4). Италия - 4843 (+310)

5 (5). Чехия - 4839 (+330)

6 (6). Россия - 4667 (+220)

Эстафета (ж)

1 (1). Германия - 240 (+60)

2 (2). Франция - 210 (+48)

3 (3). Украина - 188 (+54)

4 (5). Италия - 157 (+40)

5 (6). Чехия - 149 (+43)

6 (4). Норвегия - 148 (+30)...

8 (8). Россия - 137 (+31)

Трансляция гонки

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (34)
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RW.irk

sozerzator----Привет! Так я ж именно про это и написал в самом первом своём комменте ниже)) Хотя, как выясняется Старых сама отказалась от 4-го. Если так, то, конечно, вариантов других не было...

18:51

veterok1969

ну что тут сделаешь неповезло упала акимова и ещё винтовку задело вот уж неповезло так неповезло а старых конечно молодец)

18:49

анон

Больше всех в этой гонке все равно Груша удивила на финише. Так, взяла и уделала мимолетом двух явных фавориток.

18:47

sozerzator

RW.irk ___Привет! Без озвучивания позиций предыдущих "ораторов" (от слова - "орало"): как считаешь, была стратегическая ошибка в выборе Старых на третьем, а Акимова - на четвертом?

18:45

Пятачок

Интеллигентная Светланка молча пыхтела, а молодая, да ранняя Акимова с пылу с жару адекватно подвела итог девичьим страданиям. Теперя пипец точно полный. Поздравляю Лаурочку с четвертым золотом и желаю восстановиться к масс-старту. Украинки - просто супер! Сделали и ароматных француженок и Штукатуркину. Это было классно. Нашим тетенькам на прощанье надо испечь торт с короткой цитатой от Акимовой. Тетенек, как это было в Китае во времена культурной революции, надо на пять лет сослать на скотный двор, убирать навоз и складывать его в красивые кучки. Пусть поправляют здоровье на свежем воздухе, а там, глядишь, и снова в сборную возьмут.

18:44

Новоуепинни

vitvk Нормальные люди после всего этого подают в отставку. У нас будут ждать премии. Господин Кравцов,освободите место Тихонову. 18:34 ------------------------ Не в себе чтоле? Это два лепших кореша, есиче

18:42

ДОЗВОН ГУБЕР

Ну как после такой шикарной гонки не отметить "дружбу народов" ??? Взять немецких сосисек, украинского сала, французского сыра, итальянских маслин, шведской сёмужки, польских фруктов, белорусской картошечки, ну и "канешна" русской водочки --- куда же без НЕЁ.... Посиделки -- первый сорт!!!!

18:40

RW.irk

Так-то да, тренеров надо менять! Они же уже целый год не менялись! Прям засиделись. Бгг

18:38

vitvk

Нормальные люди после всего этого подают в отставку. У нас будут ждать премии. Господин Кравцов,освободите место Тихонову.

18:34

Новоуепинни

Особые поздравления сборным Украины и Швеции, бгг

18:33

Новоуепинни

И эта, еще - ХВАТИТ КОРМИТЬ БИАТЛОН!

18:31

Buliit

bvp___ они не тупые- полные идиоты в квадрате !

18:30

RW.irk

PallMall Основной вклад в оглушительный провал нашей сборной внесли Кравцов и Касперович. ============== Да, до них-то прям всех рвали, но пришли эти и...никого не рвём, вот жеж незадача

18:29

Новоуепинни

RW.irk Все шло просто идеально. Даже Слепцова с Подчуфаровой на "хорошо" отработали. И тут падение лидера сборной. Казалось бы случайность. А так бы борьба за медали (о, чудо!). Но, есть одно НО! Весь сезон тренеры рассказывали, что психологически Акимовой тяжело даётся ожидание старта ----------------------------- А если еще женские дни у нее, или не выспалась, или шоколадку отобрали - ваще кранты )) Ужас! )) Бедненькая, ждать она устает )) Я б за нее на ее суточные и зарплату хоть весь ЧМ простоял и даже бы не бегал ))

18:29

Slim Taller

Гребец смеялся со шведок и Пихлера.Шведки на шестом месте,а хамло желчью захлебнулся.

18:28

bvp

Надо менять тренерский штаб. Они не угадывают никак с составом. Зачем Слепцову поставили??? Куча таких же ошибок по ходу чемпионата, начиная с первой эстафеты. Причем простейших ошибок, даже дилетантам ясно, а этим профи нет. Логика вообще отсутствует. Может они просто тупые, а себя считают шибко умными.

18:26

PallMall

Основной вклад в оглушительный провал нашей сборной внесли Кравцов и Касперович. Спортсменки практически ни в чем не виноваты, они выкладывались по полной, но их ужасно тренировали, плохо подвели к ЧМ. ТШ и Кравцов - это какие-то кухарки от спорта.

18:23

намкрыш

PallMall Дайте Касперовичу и Кравцову поработать! С ними мы достигнем еще больших успехов и пойдем на рекорды! 18:18 --- Поддерживаю! Касперович, Кравцов и Мутко - наше все!

18:22

PallMall

Всю молодежь в канаву спустили дурни-вредители.

18:19

shpasic

Габриэллочку с деревяхой!))

18:19

Новочебоксарск

Нужно вернуть обратно Пихлера. С ним никакие шведки выступают лучше наших откормленных деньгами, привилегиями и поддержкой спортсменок! КПД вложений в биатлон самый худший у России! Сельские школы у нас закрывают, дороги в районах такие, что ощущение, что бомбят нашу страну, а не Сирию, а на спорт столько бездарно потраченных денег и усилий! Пусть зарабатывают сами, как это делают во Франции, Норвегии, Чехии, Германии...

18:18

PallMall

Дайте Касперовичу и Кравцову поработать! С ними мы достигнем еще больших успехов и пойдем на рекорды!

18:18

RW.irk

Все шло просто идеально. Даже Слепцова с Подчуфаровой на "хорошо" отработали. И тут падение лидера сборной. Казалось бы случайность. А так бы борьба за медали (о, чудо!). Но, есть одно НО! Весь сезон тренеры рассказывали, что психологически Акимовой тяжело даётся ожидание старта (последние этапы эстафет, поздние номера в спринте/индивидуал), что она перегорает. Весь сезон ставили на второй этап и как всегда на главном старте выяснилось, что кроме Акимовой некому бежать четвёртый... Хотя ответ-то лежал на поверхности, кто у нас лучший (да что там - единственный!) финишер. Вот так! Хотя, может быть, это действительно было случайное падение?...

18:17

Айртон

Поздравления всей тройке призёров!) Германию с досрочным выигрышем командного зачёта!)) Лауру с 6-м золотом ЧМ!))

18:14

maximalist

Акимова громогласно сказала на стрельбе важное слово в прямом эфире п...ец. Браво, Таня. Так емко все охарактеризовала. Лучше не скажешь.

18:12

механик39

А как мы всех " порвали " на чемпионате Европы .

18:12

Проба положительна

Что спортсменки..что комментатор..

18:10

механик39

Украинки МОЛОДЦЫ !!!!!!

18:10

NF

Почему мне думается, что итог был бы такой же и И без падения? Может, потому, что 1, 2, 4 этапы незнамо как готовятся к соревнованиям? Да, Украина вроде в разрухе, толь биатлон там что-то крепчает. А у нас вроде "стабильность", но спорта нет. А Губерниева срочно в дурдом...

18:07

сосед китайцев

выступление сборной, так и охарактеризуем,словами Акимы....

18:06

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