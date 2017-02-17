Немки выиграли эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, россиянки - 10-е

Женская сборная Германии одержала победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Второе место заняла сборная Украины, тройку призеров замкнули представительницы Франции.

Сборная России показала 10-й результат. Отметим, что Татьяна Акимова уходила на завершающий четвертый этап на четвертом месте, однако упала на первом круге и повредила винтовку, из-за чего ушла на штрафной круг на первом огневом рубеже.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Германия (Хинц (0 промахов +2), М. Хаммершмидт (1+3), Ф. Хильдебранд (0+0), Дальмайер (1+2)) - 1:11.16,6 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Украина (Варвинец (0+1), Джима (1+1), А. Меркушина (1+0), Пидгрушная (0+0)) - отставание 6,4 (0 + 4)

3. Франция (А. Шевалье (0+1), Эмонье (0+3), Бреза (3+0), Дорен-Абер (0+0)) - 8,1 (0 + 7)

4. Чехия (Ислова (0+0), Пускарчикова (1+1), Виткова (2+2), Коукалова (0+0)) - 14,0 (0 + 6)

5. Италия (Виттоцци (0+1), Санфилиппо (0+1), А. Рунггальдьер (2+1), Вирер (0+1)) - 36,5 (0 +6)

6. Швеция (Брорссон (0+2), Эберг (1+0), Нильссон (1+1), Магнуссон (0+2)) - 1.20,4 (0 + 7)...

10. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА (1+1), СЛЕПЦОВА (0+2), СТАРЫХ (0+0), АКИМОВА (4+1)) - 2.15,5 (1 + 8)

Кубок наций (ж)

1 (1). Германия - 5993 (+420)

2 (2). Франция - 5740 (+360)

3 (3). Украина - 5035 (+390)

4 (4). Италия - 4843 (+310)

5 (5). Чехия - 4839 (+330)

6 (6). Россия - 4667 (+220)

Эстафета (ж)

1 (1). Германия - 240 (+60)

2 (2). Франция - 210 (+48)

3 (3). Украина - 188 (+54)

4 (5). Италия - 157 (+40)

5 (6). Чехия - 149 (+43)

6 (4). Норвегия - 148 (+30)...

8 (8). Россия - 137 (+31)

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