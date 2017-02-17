Немки выиграли эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, россиянки - 10-е

Женская сборная Германии одержала победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Второе место заняла сборная Украины, тройку призеров замкнули представительницы Франции.
Сборная России показала 10-й результат. Отметим, что Татьяна Акимова уходила на завершающий четвертый этап на четвертом месте, однако упала на первом круге и повредила винтовку, из-за чего ушла на штрафной круг на первом огневом рубеже.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Германия (Хинц (0 промахов +2), М. Хаммершмидт (1+3), Ф. Хильдебранд (0+0), Дальмайер (1+2)) - 1:11.16,6 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
2. Украина (Варвинец (0+1), Джима (1+1), А. Меркушина (1+0), Пидгрушная (0+0)) - отставание 6,4 (0 + 4)
3. Франция (А. Шевалье (0+1), Эмонье (0+3), Бреза (3+0), Дорен-Абер (0+0)) - 8,1 (0 + 7)
4. Чехия (Ислова (0+0), Пускарчикова (1+1), Виткова (2+2), Коукалова (0+0)) - 14,0 (0 + 6)
5. Италия (Виттоцци (0+1), Санфилиппо (0+1), А. Рунггальдьер (2+1), Вирер (0+1)) - 36,5 (0 +6)
6. Швеция (Брорссон (0+2), Эберг (1+0), Нильссон (1+1), Магнуссон (0+2)) - 1.20,4 (0 + 7)...
10. РОССИЯ (ПОДЧУФАРОВА (1+1), СЛЕПЦОВА (0+2), СТАРЫХ (0+0), АКИМОВА (4+1)) - 2.15,5 (1 + 8)
Кубок наций (ж)
1 (1). Германия - 5993 (+420)
2 (2). Франция - 5740 (+360)
3 (3). Украина - 5035 (+390)
4 (4). Италия - 4843 (+310)
5 (5). Чехия - 4839 (+330)
6 (6). Россия - 4667 (+220)
Эстафета (ж)
1 (1). Германия - 240 (+60)
2 (2). Франция - 210 (+48)
3 (3). Украина - 188 (+54)
4 (5). Италия - 157 (+40)
5 (6). Чехия - 149 (+43)
6 (4). Норвегия - 148 (+30)...
8 (8). Россия - 137 (+31)
RW.irk
sozerzator----Привет! Так я ж именно про это и написал в самом первом своём комменте ниже)) Хотя, как выясняется Старых сама отказалась от 4-го. Если так, то, конечно, вариантов других не было...
18:51
veterok1969
ну что тут сделаешь неповезло упала акимова и ещё винтовку задело вот уж неповезло так неповезло а старых конечно молодец)
18:49
анон
Больше всех в этой гонке все равно Груша удивила на финише. Так, взяла и уделала мимолетом двух явных фавориток.
18:47
sozerzator
RW.irk ___Привет! Без озвучивания позиций предыдущих "ораторов" (от слова - "орало"): как считаешь, была стратегическая ошибка в выборе Старых на третьем, а Акимова - на четвертом?
18:45
Пятачок
Интеллигентная Светланка молча пыхтела, а молодая, да ранняя Акимова с пылу с жару адекватно подвела итог девичьим страданиям. Теперя пипец точно полный. Поздравляю Лаурочку с четвертым золотом и желаю восстановиться к масс-старту. Украинки - просто супер! Сделали и ароматных француженок и Штукатуркину. Это было классно. Нашим тетенькам на прощанье надо испечь торт с короткой цитатой от Акимовой. Тетенек, как это было в Китае во времена культурной революции, надо на пять лет сослать на скотный двор, убирать навоз и складывать его в красивые кучки. Пусть поправляют здоровье на свежем воздухе, а там, глядишь, и снова в сборную возьмут.
18:44
Новоуепинни
vitvk Нормальные люди после всего этого подают в отставку. У нас будут ждать премии. Господин Кравцов,освободите место Тихонову. 18:34 ------------------------ Не в себе чтоле? Это два лепших кореша, есиче
18:42
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну как после такой шикарной гонки не отметить "дружбу народов" ??? Взять немецких сосисек, украинского сала, французского сыра, итальянских маслин, шведской сёмужки, польских фруктов, белорусской картошечки, ну и "канешна" русской водочки --- куда же без НЕЁ.... Посиделки -- первый сорт!!!!
18:40
RW.irk
Так-то да, тренеров надо менять! Они же уже целый год не менялись! Прям засиделись. Бгг
18:38
vitvk
Нормальные люди после всего этого подают в отставку. У нас будут ждать премии. Господин Кравцов,освободите место Тихонову.
18:34
Новоуепинни
Особые поздравления сборным Украины и Швеции, бгг
18:33
Новоуепинни
И эта, еще - ХВАТИТ КОРМИТЬ БИАТЛОН!
18:31
Buliit
bvp___ они не тупые- полные идиоты в квадрате !
18:30
RW.irk
PallMall Основной вклад в оглушительный провал нашей сборной внесли Кравцов и Касперович. ============== Да, до них-то прям всех рвали, но пришли эти и...никого не рвём, вот жеж незадача
18:29
Новоуепинни
RW.irk Все шло просто идеально. Даже Слепцова с Подчуфаровой на "хорошо" отработали. И тут падение лидера сборной. Казалось бы случайность. А так бы борьба за медали (о, чудо!). Но, есть одно НО! Весь сезон тренеры рассказывали, что психологически Акимовой тяжело даётся ожидание старта ----------------------------- А если еще женские дни у нее, или не выспалась, или шоколадку отобрали - ваще кранты )) Ужас! )) Бедненькая, ждать она устает )) Я б за нее на ее суточные и зарплату хоть весь ЧМ простоял и даже бы не бегал ))
18:29
Slim Taller
Гребец смеялся со шведок и Пихлера.Шведки на шестом месте,а хамло желчью захлебнулся.
18:28
bvp
Надо менять тренерский штаб. Они не угадывают никак с составом. Зачем Слепцову поставили??? Куча таких же ошибок по ходу чемпионата, начиная с первой эстафеты. Причем простейших ошибок, даже дилетантам ясно, а этим профи нет. Логика вообще отсутствует. Может они просто тупые, а себя считают шибко умными.
18:26
PallMall
Основной вклад в оглушительный провал нашей сборной внесли Кравцов и Касперович. Спортсменки практически ни в чем не виноваты, они выкладывались по полной, но их ужасно тренировали, плохо подвели к ЧМ. ТШ и Кравцов - это какие-то кухарки от спорта.
18:23
намкрыш
PallMall Дайте Касперовичу и Кравцову поработать! С ними мы достигнем еще больших успехов и пойдем на рекорды! 18:18 --- Поддерживаю! Касперович, Кравцов и Мутко - наше все!
18:22
PallMall
Всю молодежь в канаву спустили дурни-вредители.
18:19
shpasic
Габриэллочку с деревяхой!))
18:19
Новочебоксарск
Нужно вернуть обратно Пихлера. С ним никакие шведки выступают лучше наших откормленных деньгами, привилегиями и поддержкой спортсменок! КПД вложений в биатлон самый худший у России! Сельские школы у нас закрывают, дороги в районах такие, что ощущение, что бомбят нашу страну, а не Сирию, а на спорт столько бездарно потраченных денег и усилий! Пусть зарабатывают сами, как это делают во Франции, Норвегии, Чехии, Германии...
18:18
PallMall
Дайте Касперовичу и Кравцову поработать! С ними мы достигнем еще больших успехов и пойдем на рекорды!
18:18
RW.irk
Все шло просто идеально. Даже Слепцова с Подчуфаровой на "хорошо" отработали. И тут падение лидера сборной. Казалось бы случайность. А так бы борьба за медали (о, чудо!). Но, есть одно НО! Весь сезон тренеры рассказывали, что психологически Акимовой тяжело даётся ожидание старта (последние этапы эстафет, поздние номера в спринте/индивидуал), что она перегорает. Весь сезон ставили на второй этап и как всегда на главном старте выяснилось, что кроме Акимовой некому бежать четвёртый... Хотя ответ-то лежал на поверхности, кто у нас лучший (да что там - единственный!) финишер. Вот так! Хотя, может быть, это действительно было случайное падение?...
18:17
Айртон
Поздравления всей тройке призёров!) Германию с досрочным выигрышем командного зачёта!)) Лауру с 6-м золотом ЧМ!))
18:14
maximalist
Акимова громогласно сказала на стрельбе важное слово в прямом эфире п...ец. Браво, Таня. Так емко все охарактеризовала. Лучше не скажешь.
18:12
механик39
А как мы всех " порвали " на чемпионате Европы .
18:12
Проба положительна
Что спортсменки..что комментатор..
18:10
механик39
Украинки МОЛОДЦЫ !!!!!!
18:10
NF
Почему мне думается, что итог был бы такой же и И без падения? Может, потому, что 1, 2, 4 этапы незнамо как готовятся к соревнованиям? Да, Украина вроде в разрухе, толь биатлон там что-то крепчает. А у нас вроде "стабильность", но спорта нет. А Губерниева срочно в дурдом...
18:07
сосед китайцев
выступление сборной, так и охарактеризуем,словами Акимы....
18:06