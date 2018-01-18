"Некоторые думают, что Словакия купила Кузьмину за бешеные деньги". Как Россия потеряла биатлонистку

Тренер и супруг биатлонистки Анастасии Кузьминой – Даниэль Кузьмин в интервью Калашников Media рассказал, как спортсменка попала в состав сборной Словакии. Сестра Антона Шипулина, двукратная олимпийская чемпионка выступает за другую страну уже десять лет.

– Получилось так, что когда мы приехали, я договорился с президентом федерации биатлона Словакии, тогда им был Юрай Санитра, который сейчас работает со сборной команды Украины мужской, он нас пригласил, – сказал Кузьмин. – Некоторые думают, что ее Словакия купила за бешеные деньги, на самом деле это неправда. Я им предложил, они пригласили. Начинали так, что в команде было всего 4 девочки. Настя была пятая. Нашли финансы под нее, чтобы она, тогда еще гражданка России, ездила на сборы. Она получала минимальную зарплату – 230 евро – целый год. Мы готовились в составе сборной команды.

Где-то осенью ей давали гражданство и паспорт. Когда все решалось я тренеру задал вопрос: "Если она получит гражданство, у Насти есть шанс поехать на чемпионат мира?" Он мне ответил: "Естественно! Если она ездит на Кубок мира, конечно, она поедет на чемпионат!" То есть у них не было даже отбора! Мы настраивались на то, что будет отбор. Что надо будет на Кубке IBU до такого-то места добраться, на Кубке мира до такого-то. А он мне сказал, что она едет на чемпионат мира автоматически. Мы себе ставили цель, что на чемпионате мира она попадает в десятку, а на чемпионате Европы хотя бы одна медаль. И сразу же в первой гонке она стала седьмой, так что мы план перевыполнили. Словаки даже не ожидали такого, что сразу нахлынет.