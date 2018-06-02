Надежда Скардино завершила карьеру

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. Ранее сообщалось, что 33-летняя спортсменка намерена стать детским тренером в России. Спортсменка родилась в 1985 году в Ленинградской области.

– Спасибо Белоруссии, команде, что я почувствовала здесь своим человеком. Всем спасибо. Надеюсь, я для вас останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что нужно делать некоторые шаги вовремя, а не после. Не могу найти мотивацию, силы на каждодневные тренировки. Самый главный фактор – я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет, – отметила Надежда в эфире "Беларусь 1".

