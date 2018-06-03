Надежда Скардино: "Я люблю Беларусь, я люблю Россию"

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала свое решение завершить карьеру. 33-летняя биатлонистка – олимпийская чемпионка в эстафете, бронзовый призер Олимпиады в индивидуальной гонке, бронзовый призер чемпионата мира в эстафете, двукратная чемпионка Европы.

- Это прекрасное фото, которым хочется закончить мою карьеру! Это фото очень дорого для меня, потому что оно передает всю любовь нашей команды друг к другу! Ту любовь, которая останется у меня в сердце на всю жизнь!, - написала спортсменка в Инстаграме. Это были сумасшедшие и потрясающие 13 лет моей жизни в Беларуси и в биатлоне! И я благодарна каждому, кто в них присутствовал! Сегодня столько теплых слов в мой адрес, что после их прочтения у меня наворачиваются слезы на глаза, но это слезы счастья и любви к биатлону! Я безумно люблю биатлон, я люблю Беларусь, я люблю свою команду, я люблю Россию! Все это мне дало понимание и осознание себя, а это немаловажный фактор! Это была прекрасная спортивная жизнь, и каждый момент я буду вспоминать с улыбкой и счастьем! Спасибо всем, кто болел за меня, поддерживал меня и был со мной все эти годы! Спасибо моей семье, моим друзьям, моим коллегам, моим болельщикам! Я люблю вас!