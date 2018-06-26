Надежда Скардино - Домрачевой: "Вперед, крошка! В новую жизнь!"

Олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Белоруссии Надежда Скардино поблагодарила Дарью Домрачеву, которая ранее объявила о завершении карьеры.
- Крошка! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Это все, что мне сейчас хочется говорить тебе. Особенно после просмотра этих фотографий, - написала спортсменка в Инстаграме. - Они все такие одинаковые, не смогла выбрать одну. Спасибо тебе за все моменты всех этих лет нашей спортивной жизни. Она была крутая! Ну а теперь… Вперед, крошка! В новую жизнь.
Крошка!@dadofun Спасибо!!!Спасибо!!!Спасибо!!!Это всё,что мне сейчас хочется говорить тебе!😘😘Особенно,после просмотра этих фотографий!💃💃Они все такие одинаковые,не смогла выбрать одну🙈 Спасибо тебе,за все моменты, всех этих лет нашей спортивной жизни!Она была крутая!!!😘😘Ну а теперь...Вперед,крошка!!!В новую жизнь!😘😘