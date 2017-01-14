Мякяряйнен выиграла спринт в Рупольдинге, опередив Коукалову и Дальмайер

Кайса Мякяряйнен из Финляндии стала первой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второй стала Габриэла Коукалова из Чехии, третьей - Лаура Дальмайер из Германии.

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