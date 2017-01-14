17:28 | БИАТЛОН

Мякяряйнен выиграла спринт в Рупольдинге, опередив Коукалову и Дальмайер

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Кайса Мякяряйнен из Финляндии стала первой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второй стала Габриэла Коукалова из Чехии, третьей - Лаура Дальмайер из Германии.

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (4)
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кузя23

CanagliaVova Победы Кайсы случаются реже, чем радуга зимой. "Классика" :-D 17:51___Если бы Кайса стреляла как Фуркад,то нас ждало бы зрелище как в мужском биатлоне. Хорошо,что она дарит нам интригу)

17:58

CanagliaVova

Победы Кайсы случаются реже, чем радуга зимой. "Классика" :-D

17:51

ДОЗВОН ГУБЕР

Сегодня супер-коуч но-ри-сын со своей блаженной улыбкой опять будет говорить про:: "...всё нормально, всё идёт по плану...." ??????

17:48

Айртон

Победы Кайсы и Мартена - это классика мирового биатлона!)) Я бы даже сказал, космос!))

17:44

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