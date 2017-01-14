Мякяряйнен выиграла спринт в Рупольдинге, опередив Коукалову и Дальмайер

Кайса Мякяряйнен из Финляндии стала первой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второй стала Габриэла Коукалова из Чехии, третьей - Лаура Дальмайер из Германии.
Кайса Мякяряйнен из Финляндии стала первой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второй стала Габриэла Коукалова из Чехии, третьей - Лаура Дальмайер из Германии.
кузя23
CanagliaVova Победы Кайсы случаются реже, чем радуга зимой. "Классика" :-D 17:51___Если бы Кайса стреляла как Фуркад,то нас ждало бы зрелище как в мужском биатлоне. Хорошо,что она дарит нам интригу)
17:58
CanagliaVova
Победы Кайсы случаются реже, чем радуга зимой. "Классика" :-D
17:51
ДОЗВОН ГУБЕР
Сегодня супер-коуч но-ри-сын со своей блаженной улыбкой опять будет говорить про:: "...всё нормально, всё идёт по плану...." ??????
17:48
Айртон
Победы Кайсы и Мартена - это классика мирового биатлона!)) Я бы даже сказал, космос!))
17:44