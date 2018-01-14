17:14 | Биатлон

Мякяряйнен выиграла масс-старт в Рупольдинге. Где россиянки?

Кайса МЯКЯРЯЙНЕН. Фото AFP
Кайса МЯКЯРЯЙНЕН. Фото AFP
17

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

 
Екатерина ЮРЛОВА.Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая

В финишном створе Мякяряйнен опередила Лауру Дальмайер из Германии. Третьей стала Вероника Виткова из Чехии.

Россиянки Екатерина Юрлова и Дарья Виролайнен финишировали 22-й и 26-й соответственно, проиграв победительнице почти по две минуты.

Напомним, что еще одна россиянка Татьяна Акимова не смогла выйти на старт сегодняшней гонки из-за травмы.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 12,5 км

1. Мякяряйнен (Финляндия) - 34.05,6 (2 шт. круга)

2. Дальмайер (Германия) - отставание 0,8 (2)

3. Виткова (Чехия) - 4,6 (2)

4. Кроуфорд (Канада) - 5,2 (0)

5. Херманн (Германия) - 16,7 (4)

6. Домрачева (Белоруссия) - 23,7 (3)…

22. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.47,1 (3)…

26. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.12,6 (4)

Рупольдинг. Женский масс-старт. LIVE!

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1960_15_1/

17
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

Wal

где они всяк знает, вероятно в Караганде...

18:26

Ded vsegda odet

Alexand1 те кто занимался спортом и принимал допинг, знает , что с допингом человек на голову сильней человека без допинга( Эпо, стеройды гормон роста, пептиды...) Я думаю И Бё и другие принимают, просто Фуркад уникум, естественно и допинг ему больше даёт прибавки. Ну и им можно , а мы не по правилам сыграли , нам пока нельзя.

18:09

Alexand1

Господа! А что вы думаете о Фуркаде? Пришедший первым Бё падает.чуть ли не замертво на снег (как и пришедшие следом), а этому хоть бы что...И вы меня не убедите, что он не принимает стимуляторы...

17:57

Ded vsegda odet

Котлин, а кого надо было в масс старт ставить? ))

17:47

pahom-17

о мамка вышла на матч ТВ..даже она не может толком ответить..только мычит...сделали рекламную паузу....чтобы успела придумать что-то удобоваримое...

17:40

Arkadiy1976

где-где, в ВАДЕ

17:40

КОТЛИН

Ну, что тренеры ? Будете анализировать ? Что делать с Виролайнен ? Может побежит и постреляет ? Чудес не бывает. Всю тренерскую команду надо гнать. И неправда, что других спортсменок нет. Их надо готовить. Если не умеете, то уходите ! И руководство СБР с собой прихватите !

17:30

shpasic

или канадка просто боялась быстро бежать, чтобы случайно в Тюмень не прибежать))

17:28

shpasic

Херманн-то с четырьмя промахами всего на 10 секунд отстала от отстрелявшей чисто канадки! вот это да! допингерам о таком только мечтать.

17:27

pahom-17

кароч...повторю избитую фразу..кто бежал , тот и бежит, кто не бежал..тот и...

17:27

maksimalist

Для статистики. Последний подиум у женщин был 17 декабря 2016 года в Поклюке (3 место в преследовании у Акимовой). 9 февраля 2017 года на ЧМ было третье место в смешанной эстафете, но в нем нет заслуги женщин. Подчуфврова завалила старт, а третье место вытянул Антоха. Считаю, что эту гонку не следует считать, эту гонку выиграл мужчина Антон. Получается 41-я гонка без подиумов у женщин. Что-то нужно менять давно...

17:27

tryam

Самое главное. Что канадку все обогнали. говорунью!

17:24

King’s Bounty 1

В Караганде !

17:24

Denissimo

на этот вопрос давно уже придумана рифма )

17:21

Бней Иегуда

Кайса - роскошный подарок к прошедшему 35-летию!)) И жёлтую майку лидера вернула себе по праву.) Лаура тоже вроде как выздоравливает и набирает форму.) Допинг-тим - 32 гонки в пролёте!))

17:20

suomi257

умничка Кайса!!!....просто прелесть!!!

17:18

NOVZODUM NAMREBUG

ПРАЗДНИК!!!!! ТРЕТЬЯ БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО!!!! СЕМНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!! АНТИ--ЗОЛОТОЙ ПОЗОР 34 ГОНКИ!!!!!!!

17:18