Мякяряйнен выиграла масс-старт в Рупольдинге. Где россиянки?

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В финишном створе Мякяряйнен опередила Лауру Дальмайер из Германии. Третьей стала Вероника Виткова из Чехии.

Россиянки Екатерина Юрлова и Дарья Виролайнен финишировали 22-й и 26-й соответственно, проиграв победительнице почти по две минуты.

Напомним, что еще одна россиянка Татьяна Акимова не смогла выйти на старт сегодняшней гонки из-за травмы.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 12,5 км

1. Мякяряйнен (Финляндия) - 34.05,6 (2 шт. круга)

2. Дальмайер (Германия) - отставание 0,8 (2)

3. Виткова (Чехия) - 4,6 (2)

4. Кроуфорд (Канада) - 5,2 (0)

5. Херманн (Германия) - 16,7 (4)

6. Домрачева (Белоруссия) - 23,7 (3)…

22. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.47,1 (3)…

26. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.12,6 (4)

Рупольдинг. Женский масс-старт. LIVE!