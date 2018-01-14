Мякяряйнен выиграла масс-старт в Рупольдинге. Где россиянки?

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
В финишном створе Мякяряйнен опередила Лауру Дальмайер из Германии. Третьей стала Вероника Виткова из Чехии.
Россиянки Екатерина Юрлова и Дарья Виролайнен финишировали 22-й и 26-й соответственно, проиграв победительнице почти по две минуты.
Напомним, что еще одна россиянка Татьяна Акимова не смогла выйти на старт сегодняшней гонки из-за травмы.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт, 12,5 км
1. Мякяряйнен (Финляндия) - 34.05,6 (2 шт. круга)
2. Дальмайер (Германия) - отставание 0,8 (2)
3. Виткова (Чехия) - 4,6 (2)
4. Кроуфорд (Канада) - 5,2 (0)
5. Херманн (Германия) - 16,7 (4)
6. Домрачева (Белоруссия) - 23,7 (3)…
22. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 1.47,1 (3)…
26. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 2.12,6 (4)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1960_15_1/
- Кайса Мякяряйнен
- Екатерина Юрлова
- Вероника Виткова
- Розанна Кроуфорд
- Лаура Дальмайер
- Дарья Виролайнен
Wal
где они всяк знает, вероятно в Караганде...
18:26
Ded vsegda odet
Alexand1 те кто занимался спортом и принимал допинг, знает , что с допингом человек на голову сильней человека без допинга( Эпо, стеройды гормон роста, пептиды...) Я думаю И Бё и другие принимают, просто Фуркад уникум, естественно и допинг ему больше даёт прибавки. Ну и им можно , а мы не по правилам сыграли , нам пока нельзя.
18:09
Alexand1
Господа! А что вы думаете о Фуркаде? Пришедший первым Бё падает.чуть ли не замертво на снег (как и пришедшие следом), а этому хоть бы что...И вы меня не убедите, что он не принимает стимуляторы...
17:57
Ded vsegda odet
Котлин, а кого надо было в масс старт ставить? ))
17:47
pahom-17
о мамка вышла на матч ТВ..даже она не может толком ответить..только мычит...сделали рекламную паузу....чтобы успела придумать что-то удобоваримое...
17:40
Arkadiy1976
где-где, в ВАДЕ
17:40
КОТЛИН
Ну, что тренеры ? Будете анализировать ? Что делать с Виролайнен ? Может побежит и постреляет ? Чудес не бывает. Всю тренерскую команду надо гнать. И неправда, что других спортсменок нет. Их надо готовить. Если не умеете, то уходите ! И руководство СБР с собой прихватите !
17:30
shpasic
или канадка просто боялась быстро бежать, чтобы случайно в Тюмень не прибежать))
17:28
shpasic
Херманн-то с четырьмя промахами всего на 10 секунд отстала от отстрелявшей чисто канадки! вот это да! допингерам о таком только мечтать.
17:27
pahom-17
кароч...повторю избитую фразу..кто бежал , тот и бежит, кто не бежал..тот и...
17:27
maksimalist
Для статистики. Последний подиум у женщин был 17 декабря 2016 года в Поклюке (3 место в преследовании у Акимовой). 9 февраля 2017 года на ЧМ было третье место в смешанной эстафете, но в нем нет заслуги женщин. Подчуфврова завалила старт, а третье место вытянул Антоха. Считаю, что эту гонку не следует считать, эту гонку выиграл мужчина Антон. Получается 41-я гонка без подиумов у женщин. Что-то нужно менять давно...
17:27
tryam
Самое главное. Что канадку все обогнали. говорунью!
17:24
King’s Bounty 1
В Караганде !
17:24
Denissimo
на этот вопрос давно уже придумана рифма )
17:21
Бней Иегуда
Кайса - роскошный подарок к прошедшему 35-летию!)) И жёлтую майку лидера вернула себе по праву.) Лаура тоже вроде как выздоравливает и набирает форму.) Допинг-тим - 32 гонки в пролёте!))
17:20
suomi257
умничка Кайса!!!....просто прелесть!!!
17:18
NOVZODUM NAMREBUG
ПРАЗДНИК!!!!! ТРЕТЬЯ БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ВСЕГО!!!! СЕМНАДЦАТЬ!!!! ГОНОК!!!!! АНТИ--ЗОЛОТОЙ ПОЗОР 34 ГОНКИ!!!!!!!
17:18