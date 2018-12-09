Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке, Старых - восьмая

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер.
Лучшая из россиянок Ирина Старых стала восьмой.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 10 км
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 29.16,9 (0 шт. кругов)
2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 41,3 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) -59,2 (0)
4. Лиза Виттоцци (Италия) - 1.01,5 (0)
5. Марта Ольсбу (Норвегия) - 1.22,1 (1)
6. Клэр Иган (США) - 1.22,4 (1)…
8. Ирина Старых (Россия) - 1.35,6 (0)…
10. Евгения Павлова (Россия) - 1.48,4 (0)…
15. Маргарита Васильева (Россия) - 2.23,3 (1)…
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 2.30,8 (0)…
31. Валерия Васнецова (Россия) - 3.13,0 (1)
Общий зачет
1 (1). Доротея Вирер (Италия) - 147 (+54)
2 (6). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 131 (+60)
3 (4). Паулина Фиалкова (Словакия) - 129 (+48)
4 (5). Лиза Виттоцци (Италия) - 121 (+43)
5 (2). Моника Хойниш (Польша) - 104 (+20)
6 (3). Юлия Джима (Украина) - 98 (+17)…
8 (9). Ирина Старых (Россия) - 92 (+34)…
14 (16). Евгения Павлова (Россия) - 75 (+31)…
17 (15). Валерия Васнецова (Россия) - 58 (+10)…
19 (26). Маргарита Васильева (Россия) - 54 (+26)…
39 (-). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 24 (+24)…
51 (47). Ульяна Кайшева (Россия) - 7 (0)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2018-2019/events/2181_12_1/