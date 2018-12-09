Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Поклюке, Старых - восьмая

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Второй финишировала итальянка Доротея Вирер.

Лучшая из россиянок Ирина Старых стала восьмой.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 29.16,9 (0 шт. кругов)

2. Доротея Вирер (Италия) - отставание 41,3 (0)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) -59,2 (0)

4. Лиза Виттоцци (Италия) - 1.01,5 (0)

5. Марта Ольсбу (Норвегия) - 1.22,1 (1)

6. Клэр Иган (США) - 1.22,4 (1)…

8. Ирина Старых (Россия) - 1.35,6 (0)…

10. Евгения Павлова (Россия) - 1.48,4 (0)…

15. Маргарита Васильева (Россия) - 2.23,3 (1)…

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 2.30,8 (0)…

31. Валерия Васнецова (Россия) - 3.13,0 (1)

Общий зачет

1 (1). Доротея Вирер (Италия) - 147 (+54)

2 (6). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 131 (+60)

3 (4). Паулина Фиалкова (Словакия) - 129 (+48)

4 (5). Лиза Виттоцци (Италия) - 121 (+43)

5 (2). Моника Хойниш (Польша) - 104 (+20)

6 (3). Юлия Джима (Украина) - 98 (+17)…

8 (9). Ирина Старых (Россия) - 92 (+34)…

14 (16). Евгения Павлова (Россия) - 75 (+31)…

17 (15). Валерия Васнецова (Россия) - 58 (+10)…

19 (26). Маргарита Васильева (Россия) - 54 (+26)…

39 (-). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 24 (+24)…

51 (47). Ульяна Кайшева (Россия) - 7 (0)