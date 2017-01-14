Мякяряйнен – первая в спринте в Рупольдинге, Акимова – 15-я

Кайса Мякяряйнен из Финляндии выиграла спринт на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Второе место у Габриэлы Коукаловой из Чехии, третьей – у Лауры Дальмайер из Германии.

Лучшая из россиянок – Татьяна Акимова стала 15-й.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Мякяряйнен (Финляндия) – 20.51,8 (0 шт. кругов)

2. Коукалова (Чехия) – отставание 22,0 (0)

3. Дальмайер (Германия) – 30,1 (0)

4. Дорен-Абер (Франция) – 48,6 (1)

5. Вирер (Италия) – 57,7 (0)

6. Ф. Хильдебранд (Германия) – 59,8 (0)…

15. АКИМОВА (Россия) – 1.40,0 (1)…

29. ГЛАЗЫРИНА (Россия) – 2.11,0 (1)…

34. УСЛУГИНА (Россия) – 2.15,5 (1)…

37. КАЙШЕВА (Россия) – 2.23,5 (1)…

48. ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 2.40,3 (0)

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