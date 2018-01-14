Мякяряйнен обошла Кузьмину в общем зачете Кубка мира

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен вышла на первое место в общем зачете Кубка мира. Сегодня Мякяряйнен выиграла масс-старт на этапе в Рупольдинге и опередила Анастасию Кузьмину из Словакии, которая финишировала только 23-й.

Кубок мира

Женщины

Общий зачет

1 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 489 (+60)

2 (1). Кузьмина (Словакия) – 470 (+16)

3 (3). Вирер (Италия) – 399 (+21)

4 (4). Бреза (Франция) – 376 (+8)

5 (5). Херманн (Германия) – 342 (+40)

6 (9). Дальмайер (Германия) – 336 (+54)…

13 (13). Домрачева (Белоруссия) – 285 (+38)…

16 (16). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 259 (+18)…

25 (25). АКИМОВА (Россия) – 154 (0)…

47 (51). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 56 (+10)…

55 (55). МИРОНОВА (Россия) – 32 (0)…

57 (57). СЛИВКО (Россия) – 29 (0)…

76 (76). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 9 (0)…

84 (84). УСЛУГИНА (Россия) – 3 (0)

Масс-старт

1 (3). Дальмайер (Германия) – 102 (+54)

2 (14). Мякяряйнен (Финляндия) – 87 (+60)

3 (2). Кривко (Белоруссия) – 81 (+27)

4 (6). А. Шевалье (Франция) – 70 (+32)

5 (12). Херманн (Германия) – 69 (+40)

6 (1). Бреза (Франция) – 68 (+8)…

17 (8). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 52 (+18)…

26 (18). АКИМОВА (Россия) – 23 (0)…

33 (35). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 10 (+10)