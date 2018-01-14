Мякяряйнен обошла Кузьмину в общем зачете Кубка мира

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен вышла на первое место в общем зачете Кубка мира. Сегодня Мякяряйнен выиграла масс-старт на этапе в Рупольдинге и опередила Анастасию Кузьмину из Словакии, которая финишировала только 23-й.
Кубок мира
Женщины
Общий зачет
1 (2). Мякяряйнен (Финляндия) – 489 (+60)
2 (1). Кузьмина (Словакия) – 470 (+16)
3 (3). Вирер (Италия) – 399 (+21)
4 (4). Бреза (Франция) – 376 (+8)
5 (5). Херманн (Германия) – 342 (+40)
6 (9). Дальмайер (Германия) – 336 (+54)…
13 (13). Домрачева (Белоруссия) – 285 (+38)…
16 (16). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 259 (+18)…
25 (25). АКИМОВА (Россия) – 154 (0)…
47 (51). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 56 (+10)…
55 (55). МИРОНОВА (Россия) – 32 (0)…
57 (57). СЛИВКО (Россия) – 29 (0)…
76 (76). ПОДЧУФАРОВА (Россия) – 9 (0)…
84 (84). УСЛУГИНА (Россия) – 3 (0)
Масс-старт
1 (3). Дальмайер (Германия) – 102 (+54)
2 (14). Мякяряйнен (Финляндия) – 87 (+60)
3 (2). Кривко (Белоруссия) – 81 (+27)
4 (6). А. Шевалье (Франция) – 70 (+32)
5 (12). Херманн (Германия) – 69 (+40)
6 (1). Бреза (Франция) – 68 (+8)…
17 (8). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) – 52 (+18)…
26 (18). АКИМОВА (Россия) – 23 (0)…
33 (35). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) – 10 (+10)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/ratings/
ksuxa
Жаль, конечно. хотелось бы чтоб "ненужная" нам Настя утерла нос чиновникам-недоучкам
19:24
maksimalist
Для статистики. Последний подиум у женщин был 17 декабря 2016 года в Поклюке (3 место в преследовании у Акимовой). 9 февраля 2017 года на ЧМ было третье место в смешанной эстафете, но в нем нет заслуги женщин. Подчуфврова завалила старт, а третье место вытянул Антоха. Считаю, что эту гонку не следует считать, эту гонку выиграл мужчина Антон. Получается 41-я гонка без подиумов у женщин. Что-то нужно менять давно...
17:29