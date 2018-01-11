Мякяряйнен назвала серебро в индивидуальной гонке подарком ко дню рождения

Биатлонистка Кайса Мякяряйнен после индивидуальной гонки на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге отметила, что один промах – хороший для нее результат. Спортсменка также добавила, что сделала себе подарок ко дню рождения, завоевав серебро.

– Получается, я все-таки сделала себе подарок ко дню рождения, – цитирует "Р-Спорт" Мякяряйнен. – Оказаться на подиуме Кубка мира всегда здорово. Один промах для меня – это хороший результат, тем более с учетом того, что ошибка случилась в самом начале гонки и мне, чтобы рассчитывать на успех, нужно было три оставшиеся рубежа пройти идеально. Честно говоря, очень хотелось это сделать. Поэтому сейчас я просто счастлива. Хотелось бы, конечно, отпраздновать день рождения в кругу близких, но боюсь, что этого не получится.

Напомним, что Мякяряйнен заняла второе место, допустив один промах.