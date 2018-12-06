Мужская сборная России откатилась на шестое место в Кубке наций

Семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад возглавил общий зачет нового сезона, выиграв первый личный старт – индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Мужская сборная Франции возглавляет зачет Кубка наций, а Россия занимает шестое место.

Общий зачет и индивидуальная гонка

1. Мартен Фуркад (Франция) – 60

2. Йоханнес Кюн (Германия) – 54

3. Симон Эдер (Австрия) – 48

4. Яков Фак (Словения) – 43

5. Симон Шемп (Германия) – 40

6. Сергей Семенов (Украина) – 38

7. Йоханнес Бе (Норвегия) – 36…

12. Дмитрий Малышко (Россия) – 29…

20. Матвей Елисеев (Россия) – 21…

29. Александр Логинов (Россия) – 12…

36. Евгений Гараничев (Россия) – 5

Кубок наций (м)

1 (1). Франция – 788 (+413)

2 (2). Норвегия – 752 (+397)

3 (9). Германия – 672 (+412)

4 (5). Швеция – 663 (+383)

5 (4). Украина – 663 (+368)

6 (3). Россия – 662 (+362)