Мужская сборная России откатилась на шестое место в Кубке наций

Семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад возглавил общий зачет нового сезона, выиграв первый личный старт – индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Мужская сборная Франции возглавляет зачет Кубка наций, а Россия занимает шестое место.
Общий зачет и индивидуальная гонка
1. Мартен Фуркад (Франция) – 60
2. Йоханнес Кюн (Германия) – 54
3. Симон Эдер (Австрия) – 48
4. Яков Фак (Словения) – 43
5. Симон Шемп (Германия) – 40
6. Сергей Семенов (Украина) – 38
7. Йоханнес Бе (Норвегия) – 36…
12. Дмитрий Малышко (Россия) – 29…
20. Матвей Елисеев (Россия) – 21…
29. Александр Логинов (Россия) – 12…
36. Евгений Гараничев (Россия) – 5
Кубок наций (м)
1 (1). Франция – 788 (+413)
2 (2). Норвегия – 752 (+397)
3 (9). Германия – 672 (+412)
4 (5). Швеция – 663 (+383)
5 (4). Украина – 663 (+368)
6 (3). Россия – 662 (+362)