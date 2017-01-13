Мутко обсудит с тренерами сборной России по биатлону неудачное выступление команды

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко обсудит с тренерским штабом сборных России по биатлону причины неудачных результатов на этапах Кубка мира. В четверг женская команда на этапе в Рупольдинге заняла 13-е место. Хуже на этапах Кубка мира россиянки выступили только в 1993 году, когда заняли 17-е место в Бад-Гаштайне.

- Я расстроен не этим результатам - все бывает, и драматизировать тут не стоит. Я говорил вчера с руководителями СБР о том, что на самом деле все сборные, включая женскую, должны находиться на определенном уровне, - приводит ТАСС слова Мутко. - Никто не говорит, что мы должны завтра занимать первое место - это спорт, но мы не можем проигрывать четыре минуты, просто не имеем права. Тренеры должны нести ответственность за свои решения, кого выставлять - я это все сказал вчера президенту СБР и в ближайшее время перед чемпионатом мира хотел бы пообщаться с тренерами.

Вместе с тем я не понимаю: не может российская сборная проигрывать условной Японии, поскольку у нас другая система. У нас несколько регионов развивает биатлон, из последних центров мы построили такой мощнейший в Мордовии, в Смоленске. То есть, если система создана, то либо вы неправильно работаете, либо неправильная селекция, либо в сборной не те специалисты.