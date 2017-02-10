Мутко надеется, что биатлонисты на чемпионате мира будут боевой командой, как в смешанной эстафете

Вице-премьер России Виталий Мутко выразил надежду на то, что на протяжении всего чемпионата мира по биатлону в Австрии сборная будет представлять из себя такую же боевую команду, как в первый день турнира во время смешанной эстафеты.

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин в четверг заняли третье место. Сегодня в календаре мирового первенства запланировано проведение спринтерской гонки у женщин.

- Хорошей и интересной получалась гонка. Нужно поздравить ребят, хороший старт, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Вообще смешанная эстафета - хорошо придуманная эстафета. Была и интрига, и характер, и эмоции. Надеюсь, что такой старт впечатлит наших ребят. Надеюсь, что на всем чемпионате мы увидим такую же боевую и сосредоточенную команду. В общем, с началом.