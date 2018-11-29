Морозова - третья в спринте на первом этапе Кубка IBU

Шведская биатлонистка Ингела Андерссон победила в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция).
Второе место заняла представительница Белоруссии Ирина Кручинкина. Ранее спортсменка выступала за Россию.
Третье место заняла россиянка Анастасия Морозова.
Идре (Швеция)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
1. Ингела Андерссон (Швеция) – 23.44,0 (0)
2. Ирина Кручинкина (Беларусь) – +8,0 (0)
3. Анастасия Морозова (Россия) – +32,9 (1)
4. Светлана Миронова (Россия) – +41,1 (3)...
7. Лейсан Бикташева (Россия) – +1.14,1 (1)...
12. Наталья Гербулова (Россия) – +1.35,5 (3)...
17. Екатерина Мошкова (Россия) – +1.40,1 (2)...
22. Виктория Сливко (Россия) – +1.51,2 (2)
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