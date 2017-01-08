Момент дня: Коукалова "гребла" на финише

Чешка Габриэла Коукалова, одержавшая победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе, на финише "гребла" палками. Действующая обладательница Большого хрустального глобуса обошла ближайшую преследовательницу – немку Лауру Дальмайер на 31,5 секунды.
Благодаря этому успеху Коукалова укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира.
LIVE #biathlon moment: https://t.co/etzcAX5WcR #OBE17 pic.twitter.com/NXtrQlfp1c– IBU World Cup (@IBU_WC) 8 января 2017 г.
Czechplayer
Теперь очередь за Мартеном грести на финише. А то он недавно повторил ее Кэнморский финиш задом.
19:05