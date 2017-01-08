18:44 | БИАТЛОН

Момент дня: Коукалова "гребла" на финише

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Чешка Габриэла Коукалова, одержавшая победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе, на финише "гребла" палками. Действующая обладательница Большого хрустального глобуса обошла ближайшую преследовательницу – немку Лауру Дальмайер на 31,5 секунды.

Благодаря этому успеху Коукалова укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира.

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Материалы REN-TV

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