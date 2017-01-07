Момент дня: Фуркад финишировал спиной вперед

Француз Мартен Фуркад, ставший победителем гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе, финишировал спиной вперед. Пятикратный победитель Кубка мира стартовал с восьмого места, но смог прийти к финишу с, опередив ближайшего преследователя Арнда Пайффера на одну минут и 9,9 секунды.
From 8th to 1st: @martinfkde dominates the #OBE17 pursuit! pic.twitter.com/q8TqM0OlNq– IBU World Cup (@IBU_WC) 7 January 2017
marksan
740_____ Хохлопитек! Не канай под-русских, урод!
15:11
marksan
Изгаляется, однако!
15:10
Slim Taller
Вата негодует.
15:03
740
Молодец. А наших бы заставили в коленнообразном и с хоругвиями во славу нашего ввп....
14:46
lexxxus
Всё верно, доминируй унижай, если ты лучший
14:43
CanagliaVova
Выходец не из коллективистской системы, где ходят только строем
14:32
CanagliaVova
Шоумен
14:32