Момент дня: Фуркад финишировал спиной вперед

Француз Мартен Фуркад, ставший победителем гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе, финишировал спиной вперед. Пятикратный победитель Кубка мира стартовал с восьмого места, но смог прийти к финишу с, опередив ближайшего преследователя Арнда Пайффера на одну минут и 9,9 секунды.