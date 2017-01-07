14:21 | БИАТЛОН

Момент дня: Фуркад финишировал спиной вперед

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Француз Мартен Фуркад, ставший победителем гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе, финишировал спиной вперед. Пятикратный победитель Кубка мира стартовал с восьмого места, но смог прийти к финишу с, опередив ближайшего преследователя Арнда Пайффера на одну минут и 9,9 секунды.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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marksan

740_____ Хохлопитек! Не канай под-русских, урод!

15:11

marksan

Изгаляется, однако!

15:10

Slim Taller

Вата негодует.

15:03

740

Молодец. А наших бы заставили в коленнообразном и с хоругвиями во славу нашего ввп....

14:46

lexxxus

Всё верно, доминируй унижай, если ты лучший

14:43

CanagliaVova

Выходец не из коллективистской системы, где ходят только строем

14:32

CanagliaVova

Шоумен

14:32

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