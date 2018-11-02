20:45 | Биатлон

МОК возобновил финансирование Международного союза биатлонистов

Обсудить
0

МОК возобновил финансирование Международного союза биалонистов (IBU), сообщает пресс-служба организации.

Сегодня президент МОК Томас Бах встретился с главой IBU Олле Дахлином и получил полную информацию о прогрессе в области управления и этики, а также об осуществлении мер по усилению борьбы с допингом. Бах подтвердил, что МОК отменил финансовые ограничения, наложенные на IBU. 

 

Все о биатлоне - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...