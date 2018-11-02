МОК возобновил финансирование Международного союза биатлонистов

МОК возобновил финансирование Международного союза биалонистов (IBU), сообщает пресс-служба организации.

Сегодня президент МОК Томас Бах встретился с главой IBU Олле Дахлином и получил полную информацию о прогрессе в области управления и этики, а также об осуществлении мер по усилению борьбы с допингом. Бах подтвердил, что МОК отменил финансовые ограничения, наложенные на IBU.

IOC decision on the International Biathlon Unionhttps://t.co/XPhpTFs6WH – IOC MEDIA (@iocmedia) 2 ноября 2018 г.

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