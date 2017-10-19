Младшая сестра Виролайнен – в резервной сборной России

Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович рассказал о плане подготовки мужской и женской команд к сезону-2017/18, а также огласил их составы. В женскую резервную сборную в числе прочих вошла младшая сестра Дарьи Виролайнен, дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина Резцова.

– Все резервные команды проведут подготовку в Тюмени согласно календарным планам: там уже тренируется мужская сборная под руководством Владимира Брагина, 21 октября сбор начнется у юниоров, а 1 ноября к работе приступят юноши, – цитирует официальный сайт СБР Касперовича. – Женская команда под руководством Виталия Норицына осталась на полноценный сбор в Рамзау до 29 октября, 4 ноября они заезжают в Тюмень. 13 ноября все команды отправятся в норвежский Бейтоштолен на заключительный этап подготовки.

На данный момент мне никого не хочется выделять в составе резервных сборных. На летнем чемпионате команды выглядели неплохо. Они выполняют все по программе, однако есть проблемы в стрелковой подготовке. В резервную женскую сборную на подготовку вместо Светланы Слепцовой перевели из юниорок Валерию Васнецову. Она будет рассматриваться для участия в этапах Кубка IBU.

Мужская резервная команда в составе девяти спортсменов также провела контрольный срез на чемпионате страны. Там спортсмены неплохо смотрелись. Проблема та же самая – стрелковая подготовка. Отмечу, что Алексей Слепов с 13 ноября будет включен в состав резервной сборной и приступит к подготовке с командой.

Женская резервная сборная России выглядит следующим образом: Александра Алексешникова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Ольга Шестерикова, Ольга Якушова.

Состав мужской команды: Дмитрий Иванов, Эдуард Латыпов, Тимур Махамбетов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Алексей Корнев.