Миронова выиграла гонку преследования в Идре

Российская биатлонистка Светлана Миронова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в шведском Идре. Еще одна россиянка Анастасия Морозова замкнула тройку, а между ними финишировала шведка Ингела Андерссон.

Отметим, что в спринте Миронова была только седьмой, а Морозова - четвертой.

Идре (Швеция)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Светлана Миронова (Россия) – 32.57,0 (3 шт. круга)

2. Ингела Андерссон (Швеция) – отставание 17,6 (3)

3. Анастасия Морозова (Россия) – 21,7 (4)

4. Элизабет Хегберг (Швеция) – 32,3 (8)

5. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 35,4 (3)

6. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 1.04,9 (1)…

9. Екатерина Мошкова (Россия) – 1.43,1 (3)…

13. Наталья Гербулова (Россия) – 2.15,1 (7)…

15. Ирина Казакевич (Россия) – 2.21,5 (5)…

35. Лейсан Бикташева (Россия) – 4.05,1 (6)