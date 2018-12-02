Миронова выиграла гонку преследования в Идре

Российская биатлонистка Светлана Миронова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в шведском Идре. Еще одна россиянка Анастасия Морозова замкнула тройку, а между ними финишировала шведка Ингела Андерссон.
Отметим, что в спринте Миронова была только седьмой, а Морозова - четвертой.
Идре (Швеция)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Светлана Миронова (Россия) – 32.57,0 (3 шт. круга)
2. Ингела Андерссон (Швеция) – отставание 17,6 (3)
3. Анастасия Морозова (Россия) – 21,7 (4)
4. Элизабет Хегберг (Швеция) – 32,3 (8)
5. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 35,4 (3)
6. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 1.04,9 (1)…
9. Екатерина Мошкова (Россия) – 1.43,1 (3)…
13. Наталья Гербулова (Россия) – 2.15,1 (7)…
15. Ирина Казакевич (Россия) – 2.21,5 (5)…
35. Лейсан Бикташева (Россия) – 4.05,1 (6)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/ibucup/2018-2019/ratings/