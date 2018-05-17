Министр спорта Украины: "Наши биатлонисты соревнуются честно, в отличие от россиян"

Министр спорта Украины Игорь Жданов, рассказывая в Фейсбуке о встрече с биатлонисткой Юлией Джимой, отметил, что украинские биатлонисты выступают честно, в отличие от россиян.

В комментариях министру напомнили, что сборную Украины возглавил Андрей Прокунин, который в 2009 году получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

– Не пишите глупостей, наши биатлонисты соревнуются честно, в отличие от россиян, – написал Жданов.

Накануне имел очень приятную встречу с нашей биатлонисткой Юлией Джимой и старшим тренером национальной сборной Александром Кравченко.

Да и повод дважды прекрасен. Вручил Юлии Джиме вполне заслуженную высокую государственную награду – орден "За заслуги" II степени. Согласно Указу Президента Украины Петра Порошенко, также вручил Александру Кравченко орден "За заслуги" III степени.

И самое главное – мы все очень рады, что Юлия Джима решила продолжить свою карьеру в национальной сборной команде Украины по биатлону! Это очень позитивная новость!

Уверен, этому искренне радуются все украинские болельщики биатлона. Впереди у Юлии точно много ярких побед. За нее всегда болеем, как и за всю нашу сборную. Как в моменты триумфа, так и во времена, когда что-то не удается и нашим спортсменам нужна максимальная моральная поддержка.