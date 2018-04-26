Министр спорта Московской области не исключил, что обвиненный в домогательствах тренер может понести уголовную ответственность

Министр спорта Московской области Роман Терюшков пообещал полную поддержку 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой, которая обвинила тренера Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах. Юная спортсменка ранее отправила письмо на имя Терюшкова с просьбой дать оценку действиям специалиста.

– Спортсменка Анна Моисеева обратилась в Министерство в конце марта этого года, – отметил Терюшков. – Она рассказала о нескольких фактах, когда тренер предлагал ей свое покровительство, перспективы в сборной в обмен на определенное отношение с ее стороны. В начале месяца по этому случаю началась проверка, которая завершится 30 апреля. Тренер Сергей Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности.

Не исключаю, что по результатам проверки, статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру.

С Анной мы встречались и общались. Со своей стороны, могу гарантировать, что мы обеспечим ей полную поддержку и протекцию. У нее будет полная защита от любого давления и все условия для продолжения тренировок и подготовки к соревнованиям.

Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев в будущем. Ее результаты будут известны к 1 июня этого года. Важно, чтобы все, кому что-либо известно о подобном поведении спортивных педагогов в учреждениях Московской области, сразу обращались к нам, мы открыты для всех и бояться не стоит. (Андрей СИЗЯКИН)

Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио //

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