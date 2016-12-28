Михал Шлезингер: "Если ситуация с допингом в России именно такая, наказать только спортсменов недостаточно"

Чешский биатлонист Михал Шлезингер заявил, что ему нравится выступать в Тюмени, однако считает, что IBU принял верное решение, перенеся этап Кубка мира из Тюмени. После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени, из-за нарушения российскими биатлонистами антидопинговых правил.

- После моих слов о бойкоте я получил много откликов, в том числе и от россиян, - сказал Шлезингер в программе "Биатлон с Губерниевым". – Я люблю Тюмень, я был там много раз, мне нравится там соревноваться, но ситуация такова, что необходимо что-то предпринять. Это нужно, чтобы сделать спорт чище.

Если все это действительно именно так и допинговая система работает в России, думаю, недостаточно даже просто наказывать спортсменов. Ответственность за все должны брать федерации, а уж если они причастны, то тут уже должна сказываться квота от страны для участия на турнирах. Это относится ко всем, это может быть где угодно – в России, Германии или Чехии. Остаться на старте и не двигаться – это тот способ, которым мы можем показать свое недовольство происходящему. Если нас не устроит решение IBU, может быть, так и сделаем.