Михаил Прохоров: "Родченков постоянно крутился возле сборной России и предлагал рецепты"

Владелец клуба НБА "Бруклин" Михаил Прохоров рассказал, что во время его работы в СБР экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предлагал сборной России "свои рецепты". Прохоров работал президентом СБР с 2008 по 2014 год. Родченков был уволен с поста главы Московской антидопинговой лаборатории на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда. Впоследствии он уехал в США и рассказал о допинговой системе в России.

- Мне кажется, эту фамилию можно уже спокойно забыть, - цитирует "Коммерсант" Прохорова. - Здесь ситуация прозрачная – будучи главой Московской антидопинговой лаборатории, он сделал хороший семейный бизнес по продаже допинга и крыши, а когда запахло жареным, сбежал под программу защиты свидетелей (удачно пришелся ко двору WADA), выдав свой бизнес как государственную систему. Порочность и аморальность, по-моему, налицо: Родченков из преступника становится чуть ли не истиной в последней инстанции и за свои старые делишки он уже ответственности не несет. Когда я возглавлял СБР, он постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецепты, пока его жестко не послали куда подальше. В громко распиаренном списке про 31 биатлониста подавляющее большинство было зачищено от допинга самим СБР: я сам финансировал эту программу – и в первую очередь в юношеском и молодежном спорте,– и проверяли мы своих спортсменов в разы чаще, чем WADA и Международный союз биатлонистов.