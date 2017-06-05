Михаил Девятьяров: "От инцидента с пивом я был в шоке - у корейцев же такая дисциплина!"

Новый тренер сборной России Михаил Девятьяров отметил, что для него стал неожиданным инцидент с корейской сборной по лыжным гонкам на Азиатских играх. Специалист в прошлом сезоне возглавлял лыжную сборную Кореи, но контракт с ним не был продлен из-за того, что на континентальном турнире лыжники попались на употреблении пива.

- Зашел тренер, увидел, что парни пригубляют – сразу доложил руководству, - рассказал Девятьяров. - Наказание за это понесли все. Общался недавно с двумя корейскими тренерами, которые со мной работали. Один теперь готовит паралимпийца по индивидуальному плану, а другой устроился на автомойку.

– Вот уж не подумал бы, что от корейских спортсменов можно такого ожидать в принципе.

– Я был просто в шоке! У них же такая дисциплина! За все время не было ни единого опоздания на тренировку. Другое дело, что если брать Корею в целом, то предрасположенность к спиртным напиткам у ее жителей есть. Во всех магазинах продается рисовая водка с крепостью 18 градусов. Стоит дешевле минералки! И еще женщины красивые на этикетках. Вот молодежь и ведется. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Девятьярова