Михаил Девятьяров: "Меня заверили, что я найду общий язык со сборной России"

Олимпийский чемпион Калгари-1988 по лыжным гонкам Михаил Девятьяров подчеркнул, что испытывал сомнения по поводу работы в сборной России. Девятьяров вошел в тренерский штаб национальной команды и будет отвечать за функциональную подготовку. В прошлом сезоне он возглавлял сборную Кореи.

- Я много лет работал в лыжах, а в биатлоне – никогда, - сказал Девятьяров. - И в этой связи была неуверенность. По-хорошему, надо начинать в региональных командах, набираться опыта. Однако меня успокоили и заверили, что я найду общий язык со сборной. Сказали, что есть необходимость в моих знаниях по функциональной подготовке. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Девятьярова