Михаил Девятьяров: "Лопухов убедил меня, что я могу работать в биатлоне"

Новый тренер сборной России Михаил Девятьяров отметил, что советовался с Николаем Лопуховым перед тем, как согласиться на работу в национальной команде. Девятьяров вошел в тренерский штаб национальной команды и будет отвечать за функциональную подготовку. В прошлом сезоне он возглавлял сборную Кореи по лыжным гонкам.

– Обращались ли вы за советом к Николаю Лопухову, который успешно работал и в лыжах, и в биатлоне?

– С Николаем Петровичем я общался, спрашивал его мнение. Ведь он пошел в биатлон с низов и знает его специфику. Лопухов меня успокоил, сказал, что я быстро освоюсь, и отметил, что Коновалов – тренер опытный. В том числе и его слова убедили меня, что я смогу работать в биатлоне. Сейчас готовимся к первому сбору, где и произойдет знакомство. Я, конечно, следил за выступлением команды, но о физических возможностях девушек и тренировочных планах, по которым они работали, пока ничего не знаю. Да и вообще важно своими глазами посмотреть, как работают спортсменки. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Девятьярова