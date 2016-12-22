Михаил Дегтярев: "Решение IBU взвешенное. Есть надежда на дальнейшую объективность"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение исполкома IBU. СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.

– Решение Международного союза биатлонистов взвешенное, - сказал Дегтярев. - Вопреки ожиданиям и надеждам наших западных оппонентов, не последовало никаких скоропалительных решений, основанных на непроверенных фактах. Это очень хороший знак, дающий надежду на справедливое разбирательство. А ход Союза биатлонистов России о переносе ближайших турниров из России я бы сравнил с советом в Филях 1812 года – очень мудрое тактическое решение.

Вообще, перенос спортивных соревнований под давлением третьих стран – порочная практика, с которой нужно заканчивать. Если говорить о документах, размещенных Ричардом Маклареном, то многие из них я лично внимательно изучил. И из них явно не следует, что 31 биатлонист замешан в употреблении допинга. Наоборот, судя по этим документам, организованная преступная группа Григория Родченкова и его подельников с огромной долей вероятности могла из "чистых" спортсменов делать "грязных", в угоду каким-то узкокорпоративным интересам, в некоторых случаях – зарубежных интересантов. Отдельные документы из опубликованной Маклареном переписки говорят о самом настоящем допинговом конвейере Родченкова.

Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов, я уверен, во всем этом разберется досконально, беспристрастно и вынесет единственно справедливое персональное решение по тем, кто реально употреблял запрещенные препараты. О коллективной ответственности речи пока не идет, и это очень хороший сигнал, это надежда на дальнейшую и итоговую объективность. (Любовь КОНЯЕВА)