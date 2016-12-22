Михаил Дегтярев: "Бойкот свидетельствует о слабости некоторых национальных федераций"

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев – о решении Чехии бойкотировать этапы Кубка мира по биатлону, которые должны состояться в Тюмени в 2017 году. Сегодня в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов , где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающегося в докладе Макларена.

– Бойкот как инструмент сам по себе контрпродуктивен. Он свидетельствует о слабости некоторых национальных федераций. Но это их право, и повлиять на ситуацию в данном случае очень сложно. Чемпионат мира по биатлону в Тюмени будет годами оставаться костью в горле западного мира, пока не пройдет в указанные сроки или пока не будет перенесен. Мы же со своей стороны настаиваем на уходе от практики коллективной ответственности спортсменов, протестуем против сегрегации по национальному, расовому и этническому принципу.

А западные федерации, к сожалению, нарушают фундаментальные принципы спорта, допуская неправовые решения в отношении целых стран и сборных.

Латышский скелетонист Дукурс признал, что решение о переносе чемпионата мира из Сочи было политизированным. Но политика есть во всем мировом спорте – от бобслея до футбола, поэтому надо заканчивать с заклинанием "спорт вне политики". Спорт всегда был и будет одним из инструментов политической борьбы. Значит, нам нужно занимать более жесткие позиции по всем переговорным вопросам, внедрять своих функционеров в международные организации. А внедрить туда можно только англоговорящих молодых людей с кристальной репутацией, желательно – с олимпийскими медалями. Таких у нас предостаточно. Яркие тому примеры – Елена Исинбаева, Александр Попов, Станислав Поздняков и много других известнейших имен, которые из спортсменов высочайшего класса плавно превратились в успешных функционеров. (Любовь КОНЯЕВА)