Международный союз биатлонистов получил обновленную информацию по докладу Макларена

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте по итогам заседания исполкома организации (3-4 августа в Зальцбурге) сообщил, что получил от независимой рабочей группы обновленную информацию по докладу Ричарда Макларена. Кроме того, IBU получил в свое распоряжение обновленную информацию по базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которой обладает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Исполком IBU также одобрил предложение о распределении призовых. Начиная с зимнего сезона-2019/20, первые двадцать спортсменов за каждую гонку Кубка мира будут получать денежное вознаграждение.

Напомним, что Ричард Макларен занимался расследованием применения допинга в российском спорте. В декабре 2017 года статус Союза биатлонистов России (СБР) из-за допинговых нарушений был понижен IBU до временного членства. Вопрос о восстановлении статуса СБР отложен до конгресса IBU, который пройдет 5-9 сентября в Хорватии.