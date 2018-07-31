Месседж Шипулина. Для поклонников и хейтеров

Российский биатлонист Антон Шипулин разместил видеопослание в Инстаграме. Спортсмен отметил, что не определился, будет ли продолжать свою карьеру.

– Читаю все ваши комментарии – и моих любимых хейтеров, и тех, кто меня защищает, – заявил Шипулин. – Всех очень люблю Спасибо, что следите за моей жизнью.

Итак, внимание. Самый главный вопрос – буду ли я дальше продолжать свою профессиональную карьеру? Тут должна прозвучать барабанная дробь. Три секунды молчания. И правильный ответ. Я пока сам не знаю. На самом деле все, о чем я говорил в конце прошлого сезона и в начале летней подготовки, это правда. Я пока не определился. И на это есть веские причины. Какие? Многие, кто по-настоящему следит за биатлоном, а не только измеряют жизнь по фотографиям, наверное, знают и в курсе.

Тренируюсь, наслаждаюсь, поддерживаю форму. А решение приму, как и говорил, наверное, в середине осени. И как только приму свое решение, вы, друзья, будете об этом знать. Обязательно поделюсь. На самом деле тренируюсь, животик пока не вырос.

Всех люблю. А вы у меня все такие разные. И злые, и веселы, и защитники настоящие. И те, кто знает про меня больше, чем я сам. Вы все классные. Поэтому хотите – отписывайтесь, хотите – оставайтесь. Я вам хотел показать жизнь вне спорта. Как живут спортсмены. Как живут те, кто не только целыми днями выкладывают в Инстаграм, что они делают, как тренируются. Кстати, в политику я не собрался. До свидания!

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