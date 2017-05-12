Украинка Анастасия Меркушина перенесла операцию и пропустит первый сбор команды на Тенерифе. Ее заменит Юлия Журавок.

– Сегодня было принято решение, что Меркушина не летит на сборы в Испанию, – цитирует xsport.ua тренера сборной Украины Евгения Колупаева. - Врачи рекомендовали ей пока избежать нагрузок и яркого солнца. В конце прошлого месяца она перенесла операцию на глазу. Ничего страшного в этом нет. К следующему сбору команды она уже будет готова.

Поскольку перелет, проживание уже были оплачены, то было принято решение, что вместо Меркушиной в сборах примет участие Юлия Журавок. Других изменений нет.