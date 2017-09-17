Медведцеву после аварии довезли до больницы на попутке

Бывшую российскую биатлонистку Ольгу Медведцеву на попутке довезли до больницы после аварии на трассе в Красноярском крае, сообщает ТВК. Сначала 42-летнюю экс-спортсменку доставили в пункт медицинской помощи в село Шалинское, затем в больницу в Березовском районе, а оттуда на "скорой" в БСМП.

Напомним, авария произошла вечером 16 сентября. Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму. Она перенесла операцию, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Вместе с Медведцевой в машине находились бывшие биатлонистки Ольга Вилухина и Светлана Слепцова, а также бывший руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина.

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