Майгуров и Васильев объединились и выдвигаются на разные посты в СБР

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев решили объединиться и принять участие в выборах нового руководства Союза биатлонистов России (СБР), сообщает "Р-Спорт". Согласно совместному заявлению Майгурова и Васильева, первый выдвигается на пост президента организации, второй – на должность вице-президента.

– Мы решили объединить усилия и выставить на выборах руководителя СБР кандидатуру Виктора Майгурова в качестве президента организации и Дмитрия Васильева в качестве первого вице-президента Союза биатлонистов России, – говорится в заявлении. – Мы объединяем наши знания и видение необходимых в Союзе реформ с одной единственной целью – вернуть российский флаг на флагштоки всех стадионов мира.

Последние четыре года Союз биатлонистов России возглавляет руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов. Ранее он объявил, что не будет выдвигаться на второй срок. На пост президента СБР также претендует четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Выборы президента Союза пройдут 18 мая в Тюмени.