Майгуров и Чепиков стали членами правления СБР

Конференция союза биатлонистов России, проходящая в Тюмени, после избрания Владимира Драчева новым президентом организации, утвердила состав правления СБР.

В него вошел Виктор Майгуров - соперник Драчева на выборах. Кроме него в правлении будут работать олимпийские чемпионы Сергей Чепиков и Сергей Тарасов, бывший губернатор Тюменской области, а ныне министр строительства РФ Владимир Якушев, глава Союза биатлонистов Карелии Алексей Ермашов, президент Федерации биатлона Смоленской области Юрий Векшин, а также Андрей Левунин, предприниматель и муж олимпийской чемпионки Анны Богалий. (Владимир ИВАНОВ)

Виктор Майгуров: "Не уверен, что все обещания Драчева реализуются,

но готов работать с ним в команде"