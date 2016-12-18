Матвей Елисеев: "Пытался поравняться с Бабиковым, но он добавил, а я сдал"

Российский биатлонист Матвей Елисеев, финишировавший шестым на этапе Кубка мира в Нове-Место, подчеркнул, что испытывает положительные впечатления от гонки. 23-летний спортсмен немного расстроен тем, что дважды промахнулся последним выстрелом.

- Впечатления от гонки, конечно, положительные, - приводит пресс-служба СБР слова Елисеева. - Это мой лучший результат в карьере, до этого я был седьмым в Поклюке. Хотя опять же не все получилось - два раза последним выстрелом мазал, это обидно.

Когда шли на финиш, я с Антоном Бабиковым пытался поравняться на первом подъеме, чтобы мы спокойно работали в самый тяжелый подъем. Но Антон добавил, а я чуть-чуть сдал. Сейчас будет возможность пару дней отдохнуть, а потом я снова приступлю к тренировкам уже в Москве.

Тот же Фуркад, Другой Антон. Бабиков - третий в масс-старте