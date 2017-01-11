19:38 | БИАТЛОН

Матвей Елисеев: "Проснулся в хорошем настроении – был рад, что бегу в эстафете"

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Сегодня. Рупольдинг. Алексей ВОЛКОВ (слева), Антон ШИПУЛИН (второй слева) и Матвей ЕЛИСЕЕВ (справа) поддерживают Антона БИБИКОВА.Кто рискует, не всегда пьет шампанское. Россия проиграла эстафету

Российский биатлонист Матвей Елисеев после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге предположил, что сегодня была не лучшая его гонка. Сборная России в составе Елисеева, Алексея Волкова, Антона Шипулина и Антона Бабикова заняла второе место, уступив Норвегии.

– Сегодня в гонке я не испытывал давления, – приводит официальный сайт СБР слова Елисеева. – Я проснулся в хорошем настроении – был рад, что бегу в эстафете.

Возможно, сегодня была не лучшая моя гонка. На последнем круге я показал невысокую скорость. Форма пока неидеальная.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2017/56819/

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