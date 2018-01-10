Матвей Елисеев: "Пока сезон не закончен, ничего на старшего тренера сваливать не буду"

24-летний россиян попытался объяснить последние неудачи сборной, но не смог.

– У всей сборной были проблемы со стрельбой. Как думаете: почему? - вопрос Елисееву.

– Ветра сегодня не было, я даже не представляю с чем это связать.

– Могло ли сказаться на стрельбе не самое лучшее функциональное состояние?

– У меня не было такого, чтобы прям голова кружилась. Я не задыхался, руки не тряслись.

– Некоторые считают, что в не самом лучшем состоянии спортсменов виноват старший тренер. Тоже так считаете или у вас есть какие-то претензии к себе, может, где-то недоработали?

– Что я недоработал – такого точно нет. Если только переработал. Что касается старшего тренера, то пока идет сезон, я не буду ничего на него сваливать. Он работает не один – у нас связка. И пока до главного старта есть какое-то время, будем работать до конца. Ведь за оставшийся месяц что-то глобально изменить невозможно. Была разработана большая проблема, почти на год. Надо дойти до конца. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Матвея Елисеева