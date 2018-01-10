Матвей Елисеев - об "индивидуалке" в Рупольдинге: "Я просто в шоке"

Российский биатлонист Матвей Елисеев признал, что он неудачно провел индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсмен занял 44-е место, уступив победителю французу Мартену Фуркаду 4.46,2 и допустив 1 промах.

- На прошлом спринте я очень много проигрывал с первых кругов - сказал во флеш-интервью Елисеев. - Попытался активнее начать, но проиграл и на первых, и на последних. Я просто в шоке.

Сегодня трасса была леденистая. По лыжам не должна быть большая разница, потому что коэффициент трения невысокий. Не сказал бы, что по лыжам была какая-то проблема. Мы всегда в Европе бегаем по не очень комфортному снегу, не очень хорошее покрытие всегда. Наверное, мы не очень привычны к этому. Все равно, на это невозможно списывать такой большой проигрыш на это.