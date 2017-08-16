Матвей Елисеев: "Непросто решить, как себя психологически настроить к Играм и подготовке к ним"

Российский биатлонист Матвей Елисеев отметил, что летний сбор в Тюмени проходит по плану. Он признался, что подготовка в России позволяет расслабиться.

– У нас в это межсезонье проходит уже четвертый сбор, – цитирует "Тюменская арена" Елисеева. – Сейчас выполняем очень тяжелую работу. Но мы справляемся. Придерживаемся плана тренерского штаба.

– Многие говорят, что в "Жемчужине Сибири" очень сложная трасса.

– На самом деле нам порой подъемов даже мало. Мы делаем прыжковую работу с палками. И немного длины и крутизны подъемов иногда не хватает. Так что не сказал бы, что в Тюмени – очень сложная трасса.

– Вам больше нравятся сборы в России или за рубежом?

– В России мне по душе, когда выпадает выходной. В Тюмени, например, отличная природа, можно пойти на речку. Я вот на сбор взял с собой спиннинг. Уже ходил в свободный день рыбачить, "морщил воду" (смеется).

– Помогает отвлечься от мыслей про олимпийский сезон?

– Это вообще сложный вопрос. Непросто решить, как себя психологически настроить к Играм и подготовке к ним. Думать об этом каждый день, чтобы приелось, или, наоборот, отгонять такие мысли. Пока я для себя точно не определился. Хотя думаю, что все же лучше прогонять в уме эти моменты заранее, чтобы потом ажиотаж Игр не обрушился как снег на голову.