Матвей Елисеев: "Мне понравилось, что в гонке преследования смог дотерпеть последний круг"

Российский биатлонист Матвей Елисеев отметил, что четвертый круг в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе оказался провальным из-за физического состояния. Однако он подчеркнул, что доволен тем, что смог дотерпеть до финиша.
Напомним, что Елисеев в гонке стал 26-м.
– В целом не сказал бы, что эта гонка была веселее вчерашней. Четвертый круг вообще был провальным из-за физического состояния, – приводит официальный сайт СБР слова Елисеева. – Хотя мне понравилось, что я смог последний круг дотерпеть.
Фуркад выиграл. А где же наши?
s.petr
Я вот что думаю .Скажи я вот так своему тренеру ,в далекиё 60е ,после после двадцатки ,и тут же бы вылетел из нашей юниорской команды .Такое позорище ,молчали бы лучше.
21:35 6 января