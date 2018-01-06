19:37 6 января | Биатлон

Матвей Елисеев: "Мне понравилось, что в гонке преследования смог дотерпеть последний круг"

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Российский биатлонист Матвей Елисеев​ отметил, что четвертый круг в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе оказался провальным из-за физического состояния. Однако он подчеркнул, что доволен тем, что смог дотерпеть до финиша.

Напомним, что Елисеев в гонке стал 26-м.

В целом не сказал бы, что эта гонка была веселее вчерашней. Четвертый круг вообще был провальным из-за физического состояния, – приводит официальный сайт СБР слова Елисеева. – Хотя мне понравилось, что я смог последний круг дотерпеть.

Фуркад выиграл. А где же наши?

 

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58914/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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s.petr

Я вот что думаю .Скажи я вот так своему тренеру ,в далекиё 60е ,после после двадцатки ,и тут же бы вылетел из нашей юниорской команды .Такое позорище ,молчали бы лучше.

21:35 6 января