Матвей Елисеев: "Место в двадцатке? Пойдет"

Российский биатлонист Матвей Елисеев, финишировавший 20-м в первой гонке сезона – 20-километровой индивидуалке в Поклюке, отметил, что вполне доволен результатом. Также он рассказал, что очень волновался в начале и ругал себя за ошибку на стойке.

– Место в двадцатке? Подойдет, особенно учитывая результаты прошлого сезона, – сказал Елисеев в телевизионном флеш-интервью сразу после финиша. – Волнение помешало на первом огневом рубеже. Меня так трясло! Это волнение первого старта. И, конечно, очень недоволен ошибкой на стойке. Очень грубая ошибка.

Второй и третий круг я ехал за Йоханнесом, может быть, чуть быстрее, чем могу сейчас, но мне это помогло.

Поклюка. Мужская индивидуальная гонка. Live!